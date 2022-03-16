Vitrindekiler – 10

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Ergin Bulut
Aşkla Çalışmanın Politikası:
Video Oyun Endüstrisinde Hayaller ve Güvencesizlik Gerçeği
Koç Üniversitesi Yayınları
Mart 2022
304 s.
Ben Koşarım Aşağlara, Koşarım
Tomris Uyar’la Turgut Uyar Üzerine Söyleşi
Erhan Altan
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Mart 2022
96 s.
Kevin Davies , James D. Watson , Andrew Berry
DNA: Genetik Devrimin Öyküsü
çev. Samet Öksüz
2022
504 s.
Michel de Montaigne
Hayvanlara Övgü
çev. Ebru Erbaş
Can Yayınları
Mart 2022
Joseph Raz
Otorite ile Yorum Arasında Hukukun Doğası
çev. Ertuğrul Uzun
Fol Kitap
2022
200 s.
İncelikler Tarihi: Gülten Akın Şiiri
Hazırlayanlar: Asuman Susam, Duygu Kankaytsın
Katkılar: Necmiye Alpay, Saliha Paker, Mahmut Temizyürek, Sevilay Çelenk, Olcay Akyıldız, Metin Celâl, Cevat Çapan, Haydar Ergülen, Roman Karavadi, Ömer Erdem, Semih Çelenk, Pelin Özer, İnanç Avadit, Betül Mutlu, Hüseyin Köse, Yusuf Alper, Emel Kaya, Hayri K. Yetik, Ali Özgür Özkarcı, Didem Gülçin Erdem, Ruken Alp
Mart 2022
280 s.
Devrim Koçak
Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler
Everest Yayınları
Mart 2022
224 s.
Hulki Aktunç
Sen Buranın Kışındasın – Günlükler (1964-1967)
Hazırlayan: Doğan Yarıcı
YKY
Mart 2022
368 s
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