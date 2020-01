Amerikan Ulusal Kitap Ödülleri sahiplerini buldu

Ulusal Kitap Vakfı tarafından 1988'den bu yana verilen ve Amerikan edebiyatının en saygın onurlarından biri olarak kabul edilen Ulusal Kitap Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Salvage the Bones adlı kitabıyla 2011 yılında ödülü kazanan Jesmyn Ward, yeni romanı Sing, Unburied, Sing ile kurmaca dalında Ulusal Kitap Ödülü'ne değer görüldü.

Jesmyn Ward, Katrina Fırtınası sonrasında Mississippi'deki hayalî bir kasabada ırk, yoksulluk, yas ve aile gibi netameli konuları ele aldığı romanıyla, Bedel adlı kitabı Türkçede de okurla buluşan Elliot Ackerman, Lisa Ko, Min Jin Lee, Carmen Maria Machado gibi isimleri geride bırakarak ödülü kazandı. Ward, ödül kabul konuşmasında, "Kariyerim boyunca, ne zaman ret yanıtı alsam, şöyle bir altmetin vardı: 'Kimse kitabını okumayacak çünkü evrensel hikâyeler yazmıyorsun.' Bazı edebiyat bekçileri, yoksullar, siyahlar ya da güneyliler üzerine yazdığım için mi böyle düşünüyordu bilmiyorum ama kariyerim ilerledikçe zaman zaman yine de bu zihniyetle karşılaştım" dedi. Ward, kitabı ödüle değer buldukları için okurlara ve seçici kurul üyelerine şu sözlerle teşekkür etti: "Bana ve sevdiğim, yazdığım insanlara -yoksullarıma, siyahlarıma, güneyli çocuklarıma, kadın ve adamlarıma- baktınız ve kendinizi gördünüz. Yasınızı, sevginizi, kayıplarınızı, pişmanlıklarınızı, neşenizi, umudunuzu gördünüz."

Kurmaca dışı kategorisinde ödüle, The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia adlı kitabıyla Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Masha Gessen değer görüldü. Carnegie Vakfı'nın katkılarıyla araştırmasını tamamlayan Gessen, "Rusya'yla ilgili bir kitabın Ulusal Kitap Ödülleri'nin uzun listesine veya kısa listesine kalacağı aklımın ucundan bile geçmezdi ama devran döndü tabii" dedi.

Şiir kategorisinde, daha önce üç kez ödüle aday gösterilen Frank Bidart, Half-light: Collected Poems 1965-2016 kitabıyla ödülü kazandı. Bidart, törende yaptığı konuşmada "Geçen ay, diğer adayların hemen hepsinden en az iki kat yaşlı olduğumu fark ettim. Ben şiir yazarak hayatta kaldım" dedi. Genç yetişkin edebiyatı kategorisinde ise Robin Benway, Far from the Tree adlı kitabıyla ödülü kazandı.

Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nün eski kazananları arasında Ralph Ellison, Jonathan Franzen, Saul Bellow ve Ta-Nehisi Coates da bulunuyor. Geçen yıl kurmaca dalında ödüle Yeraltı Demiryolu adlı kitabıyla Colson Whitehead değer görülmüştü. (K24/ Guardian/ PW)