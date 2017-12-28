Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Fuat Sevimay’ın

Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün sahibi James Joyce’un Finnegan Uyanması (Finnegan’s Wake) kitabının çevirisi ile Fuat Sevimay oldu. 2014 yılında hayatını kaybeden Talât Sait Halman anısına verilen ödülün seçici kurulunda Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener, Kaya Genç bulunurken, kurulun başkanlığını Doğan Hızlan üstleniyor.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Halman, Birleşmiş Milletler'de baş delege yardımcılığı ve ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Dört yıl boyunca UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Türkçeye William Faulkner ve Shakespeare; İngilizceye ise Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Orhan Veli gibi yazar ve şairlerin eserlerini kazandıran isim olarak Türkçe edebiyata önemli katkılar sundu.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilk sahibi Georges Perec’in 124 rüyasının yer aldığı Karanlık Dükkân: 124 Rüya (La Boutique Obscure: 124 Rêves) çevirisi ile Siren İdemen olurken, ödülün 2015 yılı kazananı ise Anna Seghers’in Transit adlı çevirisiyle Ahmet Arpad olmuştu. Çeviri ödülü için bu yıl İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Japonca, Yunanca, Bulgarca, Çince, Korece ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş 50’ye yakın edebiyat eseri başvurdu.

Yazar ve çevirmen Fuat Sevimay Ara Nağme adlı öykü kitabıyla 2014 Orhan Kemal Öykü Ödülü’nün, Kapalıçarşı adlı romanıyla 2015 Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Yarışması’nın kazananı olmuştu. Sevimay, Literature Ireland ve Trinity College'ın desteğiyle Dublin'de, James Joyce'un Finnegans Wake eserinin çevirisi üzerine çalıştı ve eser 2016’da Finnegan Uyanması adıyla yayımlandı.

Fuat Sevimay, seçici kurulun “James Joyce’un 1939 tarihli ‘Finnegans Wake’inin geceye ve düşlere açılan, dilleri ve tarihleri bir araya getiren cümlelerini Türkçe söylemekteki yaratıcılığı, cesareti ve oyunculuğu” gerekçesiyle ödüle layık görüldü. Sevimay aynı zamanda 15 bin liralık ödülün de sahibi oldu. (K24)