"Başka hayatları yazarken kendimi var ediyorum"

Siyasî sebeplerden ötürü tutuklu olan öykücü Murat Saat geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti. 18 yaşından beri tutuklu olan Murat Saat, Bandırma 2 nolu T Tipi Cezaevi’nde 13 Aralık’ta geçirdiği kalp krizi ardından hastaneye kaldırıldı fakat yazarın kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını yitirdiği bildirildi.

2014 yılında Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği’nce ödüle değer görülen Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım mısın? öykü dosyası Dedalus Kitap tarafından yayımlanmıştı.