Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım Mısın? kitabıyla Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği Ödülü’nün sahibi olan Murat Saat, yaşamını yitirdi. Saat, 21 yıldır cezaevindeydi
Siyasî sebeplerden ötürü tutuklu olan öykücü Murat Saat geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti. 18 yaşından beri tutuklu olan Murat Saat, Bandırma 2 nolu T Tipi Cezaevi’nde 13 Aralık’ta geçirdiği kalp krizi ardından hastaneye kaldırıldı fakat yazarın kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını yitirdiği bildirildi.
2014 yılında Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği’nce ödüle değer görülen Yoksa Sen Benim En İyi Arkadaşım mısın? öykü dosyası Dedalus Kitap tarafından yayımlanmıştı.
Yazar iki yıl önce Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeyken Aslı Uluşahin’e yazdığı mektupta “Bu yıllarda yazılı boyutuyla edebiyat benim için tam bir zorunluluk oldu. Herkesin yazım serüveni başkadır şüphesiz. Yaşadıklarınız, tanık olduklarınız, estetik beğenileriniz, okuduklarınız, dertleriniz, kaygılarınız ve daha birçok şey sizi yazıya, edebiyata yöneltebilir. Bunlar şüphesiz benim için de geçerli. Ama daha önce, içinde bulunduğum mekânın, hapishanenin bunda etkili olduğunu söylemeliyim. Hapishane türlü mekanizmalar yoluyla iktidar uygular size. Dahası, zamanla bu mekanizmaları unutturmak ister. Bunu başarırsa bu mekanizmaları ve içinde bulunduğunuz mekânı karakteriniz addetmeye başlayabilirsiniz. Sanırım ben yazarak ilk önce, buraya ait olmadığımı söylemeye çalışıyorum. Bu mekânın benim karakterim olmayacağını, bunu kabul etmediğimi ilk önce kendime tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde başka hayatları yazarken kendimi var ediyorum aslında” diyerek yazmanın onun için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı. Dışarıda Deli Dalgalar inisiyatifi tarafından Uluşahin’e ulaştırılan mektubun K24’te yayınlanan tam metnini buradan okuyabilirsiniz.