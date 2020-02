Marvel'ın efsane ismi Stan Lee hayatını kaybetti

Unutulmaz süper kahramanların yaratıcısı Marvel Comics'in bir dönem başkanlığını da üstlenmiş olan yazar, editör ve yayıncı Stan Lee'nin bu sabah Los Angeles'da hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.

1922 yılında New York’ta doğan Stan Lee, Stan Martin, S.T. Anley gibi farklı isimlerle yayınlar yaptı. 1939 yılında, henüz 17 yaşındayken, pulp fiction ve çizgi roman tarzında kitaplar yayımlayan Timely Comics’de asistan olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bu yayınevi adını Marvel Comics olarak değiştirdi ve Stan Lee’nin de kurucularından olduğu Marvel Comics, ABD’nin en büyük çizgi roman yayınevlerinden biri olma özelliğini 1960’lı yıllardan günümüze kadar korudu.

Stan Lee’nin yazdığı ilk hikâye, 1942 yılında Kaptan Amerika hakkındaydı. Ardından, Jack Kirby ve Steve Ditko gibi çizerlerin iş birliğinde Fantastik Dörtlü'yü 1961 yılında yarattı ve bunu Hulk takip etti. Bir yıl sonraysa Örümcek Adam'ı yayınladı. Daredevil ise 1964'te ortaya çıktı. Kardeşi Larry Lieber’in ortak yazarlığıyla Ant-Man, Iron Man ve Thor gibi süperkahramanların da yaratıcılarından oldu.

Stan Lee’yi çizgi roman dünyası için asıl ölümsüz yapan şeylerden biri ise onun süper kahramanların kusurlu kişilikleri olabileceği konusunda, 70’lerde devrim niteliğindeki görüş ve uygulamalarıydı. Lee, süper kahramanlarına sıradan insan kusurları ve onların ideal kişiliklere sahip olduğu arketipleri yıkan karakterler verdi. Bir süper kahramanın faturalarını ödemek ya da sevgilisini etkilemek gibi kaygılarının da olabileceğini göstererek, okurların süper kahramanlarla daha güçlü bağlar kurmasını sağladı. Yönetmen ve çizgi roman yazarı David Goyer, onun getirdiği yeniliği şu sözlerle ifade etmişti: “Stan Lee’nin yaptığı şey devrimdi. O, Örümcek Adam’la birlikte, kendinden şüphe eden, acı çeken, mutsuz olan süper kahramanlar yaratmış oldu.”

Stan Lee aynı zamanda dünyanın her yerinden Marvel hayranları için özel bir yere sahipti. Marvel’ın 2009 yılında 4 milyar dolara The Walt Disney Co.’ya satılmasının ardından da Marvel’ın yüzü olmaya devam etmişti. Disney’in yöneticisi ve CEO’su Bob Iger, Lee’nin Marvel hayranları için önemini şu sözlerle ifade etmişti: “Stan Lee yarattığı karakterler kadar olağanüstüydü. Dünyanın her yerinden Marvel hayranları için bir süper kahramandı, Stan’in ilham verme, eğlendirme ve bağlantı kurma gücü vardı. Onun hayal gücünün büyüklüğünü aşan tek şey kalbinin büyüklüğüydü.”

Stan Lee’nin 2002 yılında yayımlanmış Excelsior!: The Amazing Life of Stan Lee başlıklı bir otobiyografi kitabı da bulunuyordu. (K24)