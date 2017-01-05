“Orhannn! Yine yüzünü yıkamadan sokağa çıktın Orhann!”

Annemin sesi. Rahmetli hâlâ işbaşında. Vazgeçmez. Ölse de vazgeçmez. Ki öldü. Uzun süredir de ölü. Benim bildiğim ölüler genelde sessiz olur, babam gibi mesela, ama demek bazıları mütemadiyen konuşuyo böyle, insanın kulağına yerleşiyo.

Sabahları yüzümü hiç yıkamam ki ben. Alışamadım gitti şu işe. Yıkanmış bir yüzün diğerlerine göre nasıl bir üstünlüğü var, onu zaten hiç anlamıyorum. Aklım yatmayınca da yapamıyorum. Yani rasyonel sebeplerim var. Bir de tabii bazı teknik sorunlar. Temizlik, hijyen, kişisel bakım falan genel olarak bana uzak şeyler. Gel de anlat bunu anneme.

“Eşek kadar oldu, bir türlü büyüyemedi bu çocuk.” Suyla aram iyi değildir, yalan yok. Ama illa ıslanmam lazımsa sabah kalkınca doğru duşa girerim. Duşun altındayken arada yüzüm de yıkanmıyo mu sanki? Sadece yüzümü yıkayacağıma boydan boya, duvardan duvara yıkanırım, daha iyi değil mi? “Saçların ıslak çıkma sokağa, üşütürsün, hasta olursun Orhann.” Ama üşenip de yıkanmazsam, ki genelde üşenirim, işte o zaman tipim hepten kayar. Saçlar, başlar hep hava- da. Şimdi de öyleyim. Çirkinim, iğrencim, pisim. Uyurken kafama yürüyen o kirli sıvının işi bu. Saçıma, tüylerime, vücudumdaki bütün kıl diplerine biriken pislik. Uykunun bir suyu var, o su işte beni çirkinleştiriyo. Tipimi kaydırıyo. Hayranım o yattığı gibi mizanpli yapılmış saçlarla kalkabilen organizmalara. Yatak bana yaramıyo. “Eşek kadar oldu, bir türlü büyüyemedi bu çocuk.” Suyla aram iyi değildir, yalan yok. Ama illa ıslanmam lazımsa sabah kalkınca doğru duşa girerim. Duşun altındayken arada yüzüm de yıkanmıyo mu sanki? Sadece yüzümü yıkayacağıma boydan boya, duvardan duvara yıkanırım, daha iyi değil mi? “Saçların ıslak çıkma sokağa, üşütürsün, hasta olursun Orhann.” Ama üşenip de yıkanmazsam, ki genelde üşenirim, işte o zaman tipim hepten kayar. Saçlar, başlar hep hava- da. Şimdi de öyleyim. Çirkinim, iğrencim, pisim. Uyurken kafama yürüyen o kirli sıvının işi bu. Saçıma, tüylerime, vücudumdaki bütün kıl diplerine biriken pislik. Uykunun bir suyu var, o su işte beni çirkinleştiriyo. Tipimi kaydırıyo. Hayranım o yattığı gibi mizanpli yapılmış saçlarla kalkabilen organizmalara. Yatak bana yaramıyo.

Bu sabah acelem vardı. Zaten deplasmanda kalmıştık. Biraz da üşendim, yıkanmadım. Zaten ortalamanın altında bi jönüm, bakın bunu da kabul ediyorum.