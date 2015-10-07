Edebiyat ve yayın dünyamızın emektar isimlerinden, şair ve yazar Sennur Sezer bu sabah hayatını kaybetti. 1943 doğumlu olan Sezer, uzun yıllardır birçok dergi ve gazetede edebiyat üzerine yazılar yazdı. 1967 yılında yazar Adnan Özyalçıner’le evlenen Sezer birçok çalışmasını Özyalçıner’le birlikte hazırladı. Sezer’in birçok alanda kitabı ve ödülü bulunuyordu. Yazarın kitapları Evrensel Basım Yayın tarafından yayımlanıyor. (K24)