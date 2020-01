Sait Faik New York’ta konuşulacak

Dünya edebiyatından güncel ve klasik eserlerin İngilizce çevirileriyle dikkat çeken bağımsız yayınevi Archipelago Books, geçtiğimiz aylarda öykücülüğümüzün en önemli isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerinden oluşan bir derleme yayımladı. A Useless Man: Selected Stories isimli derleme, Alexander Dawe ve Maureen Freely tarafından çevrildi. A Useless Man: Selected Stories, Sait Faik’in İngilizce çevirileri arasında en kapsamlı çalışma olarak görülüyor.

27 Mayıs Çarşamba günü, New York Chelsea’de yer alan 192 Books kitabevinde, bu derleme, bir konuşma ile kutlanacak. Kitabın çevirmenlerinden, Orhan Pamuk, Fethiye Çetin ve Ahmet Hamdi Tanpınar çevirileriyle tanıdığımız Maureen Freely; Sait Faik’in öykücülüğünü Amerikan edebiyatının en önemli kalemlerinden Edmund White ile konuşacak.

New York’ta yaşayan şair Fırat Demir, bu konuşmayı, A Useless Man: Selected Stories incelemesiyle birlikte, K24 için rapor edecek.

Edmund White, A Boy’s Own Story, Jack Holmes & His Friend gibi romanları, My Lives, City Boy, Inside a Pearl gibi otobiyografileri ve Jean Genet, Marcel Proust, Arthur Rimbaud üzerine biyografileri başta olmak üzere pek çok övgüyle karşılanmış kitabın yazarı. Amerikalı yazar, Fransa’da geçirdiği pek çok yılın ardından New York’a yerleşti ve Princeton University’de hocalık yapıyor.

Maureen Freely, yazar, çevirmen, akademisyen ve İngiliz PEN Kulübü Başkanı. Orhan Pamuk’un beş kitabını, Fethiye Çetin’in Anneannem’ini ve Alexander Dawe ile birlikte Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitaplarını İngilizceye kazandırdı. Yaklaşık yirmi yıldır The Guardian, The Observer, The Independent ve The Sunday Times gibi yayınlara yazıyor. Freely ayrıca Sailing through Byzantium, Enlightenment, Angry in Piraeus ve The Other Rebecca isimli romanların yazarı. (K24)

Etkinliğin web adresi: http://archipelagobooks.org/event/a-celebration-of-sait-faiks-a-useless-man-at-192-books