Sait Faik Hikâye Armağanı Kemal Varol'un

Bu yıl 111 yaşına giren Sait Faik Abasıyanık anısına, her yıl verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 64. Sait Faik Hikâye Armağanı, Sahiden Hikâye kitabıyla Pera Müzesi'nde düzenlenen törenle Kemal Varol'a verildi.

Kemal Varol'un, Yas Yüzükleri, Kin Divanı, Temmuzun On Sekizi adlı şiir kitapları, Bakiye adıyla toplu şiirler olarak kitaplaştı. Jar (2011), Haw (2014), Ucunda Ölüm Var (2016) adlı üç romanı ve Demiryolu Öyküleri ile Memleket Garları adında iki derlemesi yayımlanan Varol, Haw romanıyla 2014 Cevdet Kudret Roman Ödülü ile PEN America 2017 Çeviri Destek Ödülü'nü kazandı. Ayrıca roman Sabit Fikir 2014’ün en iyi romanı, Milliyet Sanat Dergisi tarafından da son 15 yılın en iyi 15 romanından biri seçildi. Sahiden Hikâye, Varol'un ilk hikâye kitabıydı. Kitapla ilgili K24'te yayımlanan yazı için tıklayın.