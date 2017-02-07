Rusya’da dünyanın ilk buzdan kütüphanesi

Baykal Gölü kıyısında, Rusya’dan ve dünyadan birçok ziyaretçiyi bir araya getiren dünyanın ilk buzdan kütüphanesinde 420 kitaptan toplam 1000’i aşkın alıntı yer alıyor. Dünyanın en derin gölü Baykal, kış aylarında tamamen donmasıyla da biliyor. Kütüphane, üzerinde alıntılar olan labirent şeklinde duvarlardan oluşuyor. Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi dünyanın birçok yerinden okurun kütüphanede yer almasını dilediği alıntılardan oluşuyor. Kütüphanenin duvarlarında İngilizce, Rusça, Çince ve Korece gibi birçok dilden kitaplardan alıntılar bulunuyor.

Rusya’daki buzdan kütüphanenin Nisan ayında buzlar eriyene kadar ziyaret edilebilmesi planlanıyor. Donmuş Baykal Gölü’nün kıyısındaki kütüphanenin yapım aşamasından ve açılıştan görüntüler için tıklayın. (Euronews/ K24)