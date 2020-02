“Read My World” bu yıl Türkiye'ye odaklanıyor

Küratörlüğünü Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir’in üstendiği festivalin katılımcıları arasında Ali Duran Topuz, Enis Akın, Sevinç Çalhanoğlu, Karin Karakaşlı, Sema Kaygusuz, Seray Şahiner, Cem Sorguç ve Murat Uyurkulak yer alıyor.

Programından etkinliklere aşağıda yer verdiğimiz festivalle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

9 Ekim

Ön Gösterim 1, Türkiye’nin Telaşı (20.00, Brüksel): Türkiye’den üç kadın yazar, Sema Kaygusuz, Aylime Aslı Demir, Karin Karakaşlı, Canan Maraşlıgil moderatörlüğünde yapılacak panelde düşünce özgürlüğü, çeşitlilik ve göç gibi konuları kendi ülkelerinin çok yönlü ve zengin tarihinin şemsiyesi altında, geniş bir bakış açısıyla tartışıyorlar. Brüksel’deki etkinlik, 2018’de odağına Türkiye’yi alan Amsterdam’ın Read My World edebiyat festivalinin ön gösterimi.

10 Ekim

Read My World Bijlmer Boekt’ta (20.00, Bijlmer Parktheater): Yeni Read My World festivali arifesinde Bijlmer Parktheater’da geleneksel önizleme!

11 Ekim

Açılış Gecesi (20.00, Ana Salon Tolhuistuin Amsterdam): 6’ncı Read My World festivalinin küratörlüğünü üstlenen Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir Türkiye’nin edebiyat ve gazetecilik dünyasında bize rehberlik edecekler. Read My World açılış gecesinde küratörlerle günümüz Türkiye’sini ve Hollanda’ya ülkelerinden bir dizi yüksek profilli yazar, gazeteci ve şairi tanıtma kararlarını konuşacağız. Davet edilen yazarlar, bu akşam özel bir programla kendilerini tanıtacaklar.

12 Ekim

İfade Özgürlüğü: Gazetecilik Üzerine Karşılıklı Değerlendirme (20.30, Tuinzaal)

Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Raşit Elibol

Moderatör: Nicole Terborg

Festival öncesinde Hollandalı gazeteci Raşit Elibol ile Türkiyeli gazeteci Ali Duran Topuz arasında bir diyalog gerçekleşecek. Bu diyalog çerçevesinde gazeteciler “ifade özgürlüğünün” farklı bağlamlarda anlamlarını araştırıyorlar. Gazeteciler, birbirlerine yanıtları daha sonra yayımlanmak üzere bu konuyla ilgili bir dizi soru soracaklar.

12 Ekim gecesi program boyunca, iki gazeteci diyaloglarının sonuçlarını sunacak. Her biri, kendi çalışmalarından, diyalog bağlamında yazılmış bir parçayı okuyacak. Bunu, bir moderatör tarafından yönetilen gazeteciler arasındaki konuşma takip edecek. Bu program farklı gazetecilik bağlamlarında ortaya çıkan fikirlerin ve bakış açılarının diyaloğunu vurguluyor.

Queerleştir! (21.00, Grote Zaal)

Katılımcılar: Aylime Aslı Demir, Yael Van Der Wouden

Moderatör: Nancy Jouwe

Yazarlar, yayıncılar ve sanatçılar nasıl seslerini duyuruyor? Üç LGBTIQ+ hak ve özgürlükleri savunucusu, yayımlama ve yaratma özgürlüğünün daha da darlaştığı alanlarda kendini ifade etme konusunda fikir, düşünce ve deneyimlerini paylaşıyor.

Basın ve Kutuplaşma (21.30, Tuinzaal)

Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Fréderike Geerdink, Tan Tunalı, Aldith Hunkar

Moderatör: Nicole Terborg

Avrupa ve Türk toplumları kutuplaşıyor, basın da öyle. Peki gazeteciler bunu nasıl ele alıyorlar ve medyanın bu kutuplaşma içindeki rolü nedir? Hollanda’nın yanı sıra Türklerin durumlarına da dikkat çeken panel, araştırmacı gazeteciliğin popülizm dönemindeki rolü, alternatif medyanın önemi ve marjinalleştirilmiş seslerin gazetecilik içinde nasıl bir platform haline getirileceğine odaklanacak.

13 Ekim

HüzünProject (17.00, Framer Framed)

Katılımcılar: Nihat Karataşlı, Inez Piso

HüzünProject, Nihat Karataşlı ve İnez Piso’nun ortak çalışması. Koç Üniversitesi ve Mondriaan Fonu tarafından desteklenen bu projenin başlangıç noktası olarak, tercüme edilemezliği ile tanınan bir duygu için Hüzün’ü kullanıyorlar. Sözlüklerde yazanları doğru varsaymak yerine, projeleri, tek bir kelimenin anlamını bulmaya çalışan sürekli bir keşifle dil, çeviri ve anlama sınırlarını sorguluyor.

Read My World Canlı– Festival Radyosu (18.00, Fuaye)

Read My World etkinliklerine yeterince katılamadınız mı? En sevdiğiniz festival yazarlarıyla röportajları dinlemek ve festivalin kendi izlenimlerini bizimle paylaşmak için Read My World standına uğrayın. Festivalden sonra, Read My World podcast’indeki kayıtları duyabileceksiniz.

Festival yazarı Cem Sorguç sadece bir yazar değil, radyo programları da yapıyor. Read My World’de, program yaratıcısı Lisanne Snelders ile birlikte yazarlarla ve konuklarla röportaj yapmak için mikrofonu ele alıyor.

Program:

18.30 – 19.00: Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir

19.00 – 19.30: Cem Sorguç

19.30 – 20.00: Cem Sorguç Ali Duran Topuz ile söyleşiyor.

TV Dizileri! 2. Kısım (1930, Ana Salon)

Katılımcılar: Seray Şahiner, Nur Özgenalp, Murat Uyurkulak, Funda Müjde, Nadia Moussaid

Moderatör: Gülden Ilmaz

İkinci bölümde, 2000’lerin başlarına yaklaşıyoruz. Türk dizileri ve TV şovları toplumun boğuştuğu büyük sorunları yansıtıyor ve araştırıyor. Olay örgüleri son derece ilişkilendirilebilir ve rahatsız edici konulara değiniliyor: Sıkı kurallari olan (ataerkil) toplum geleneklerinin ihlali, kadınların konumu, siyasette yolsuzluk. Peki bunun izleyici üzerindeki etkisi nedir? Bu nasıl ele alınır?

Şehri Yeniden Ele Geçirmek (21.00, Tuinzaal)

Katılımcılar: Maurits de Bruijn, Cem Sorguç, Niña Weijers and Sevinç Çalhanoğlu

Moderatör: Baheam Sadeghi

Yüzyıllar boyunca şehir sanatçılar için bir ilham kaynağı olmuşken, bunun değeri Amsterdam ve İstanbul’da artık hafife alınamaz bir halde. Farklı nedenlerle, her iki şehir de sanatsal alanların giderek daralması gerçeğiyle uğraşıyor. Sanatçıların hâlâ hakim olabileceği, yeni enerji üretebilen yeni alanlar. Kent, sanatçı için ne anlama gelir? Yaratıcı, hâlâ yeni bir yeri nerede talep edebilir? Hâlâ yeni enerji üretebilecek yer var mı? Şehir hâlâ sanatçı için güvenli bir yer mi?