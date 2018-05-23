Philip Roth yaşamını yitirdi

Yazarlık kariyerine 1950’lerin başında başlayan, yayımlanan kitaplarıyla 20’inci yüzyıl Amerikan edebiyatının yönünü değiştiren isimlerden biri olan Philip Roth, 85 yaşında hayata veda etti. Roth’un yakın arkadaşı Judith Thurman’dan alınan bilgiye göre, Roth New York’ta, kalp yetmezliği sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yazarın vefatı tüm dünyada basın ve edebiyat dünyası tarafından “korkusuz, etkileyici ve ünlü yazar” olarak duyuruldu.

Philip Roth yayımlanan onlarca kitabında, Yahudilik, Amerika, erkek cinselliği ve anti-Semitizm gibi konulara eleştirel ve cesur yaklaşımı, kurmaca ve kurmaca dışı sınırında gezinen anlatılarıyla ABD’nin en verimli yazarlarından biriydi. Roth, ilk kez büyük kitlelere ulaşmasını sağlayan, altı öyküsünü bir araya getiren Hoşça Kal Columbus ile Kurmaca Alanında Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü kazandığında sene 1959’du. Yazar 1995 yılında Sabbath’s Theater ile ikinci kez bu ödülün sahibi olacaktı. Pastoral Amerika romanıyla 1997 yılında Pulitzer Ödülü’ne layık görülen Roth, kariyeri boyunca Pen/Faulkner Ödülü gibi birçok edebiyat armağanına da layık görülmüştü. Yazar aynı zamanda 1998’de Beyaz Saray’da düzenlenen bir törenle ABD’nin Ulusal Sanat Nişanı’nı (National Medal of Arts) da almıştı.

19 Mart 1933 yılında New Jersey’nin Newark kentinde doğan Roth, Bucknell Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. Chicago Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı, Iowa ve Princeton üniversitelerinde ise yaratıcı yazarlık dersleri verdi.

Portnoy’un Feryadı , Nemesis ve Öfke gibi eserleriyle Türkiye’de de hatırı sayılır bir okur kitlesi bulunan Roth, Amerikan aile bağlarını sarsan, din, ölüm ve cinsellik gibi konuları ele alış şekliyle kimi zaman hayranlık kimi zaman öfke uyandıran bir yazar olarak Amerikan edebiyatı tarihine henüz hayattayken ismini yazdırabilmiş nadir yazarlardan biri olarak hatırlanacak.

Philip Roth, 2012'de, Nemesis romanını yazdıktan sonra yazmayı bıraktığını açıklamıştı. Roth, aynı zamanda uzun yıllar boyunca Nobel Edebiyat Ödülü'nün en güçlü adayları arasında gösteriliyordu. (K24)

Elif Okan Gezmiş'in "Portnoy'un Feryadı'ndan Türkiye'de arzu ve erkekliğe..." yazısını okumak için tıklayınız.