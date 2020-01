PEN Rusya'dan "Aleksiyeviç üyemiz değil" iddiası ve Nobelli yazarın yanıtı

Nobel Edebiyat Ödüllü Svetlana Aleksiyeviç’in PEN Rusya’nın üyeliğinden ayrıldığını açıklaması üzerine, örgütten “Aleksiyeviç’in ayrılması mümkün değil, çünkü kendisi zaten üyemiz değildi” açıklaması geldi. Aleksiyeviç ise üyelik kartını göstererek bu iddiaları reddetti.

2015 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Svetlana Aleksiyeviç, ifade özgürlüğünü yeterince savunmadığı gerekçesiyle PEN Rusya’dan ayrıldığını açıklayarak, “Putin gidecek ve bu utanç verici sayfa PEN tarihinde kalacak” sözleriyle tepkisini dile getirmişti. PEN Rusya yetkilileri ise 11 Ocak’ta üyelikten ayrıldığını söyleyen Aleksiyeviç’in aslında örgüte hiç üye olmadığını, bu yüzden ayrılmasının “garip” olduğunu söyleyen bir bildiri yayınladı.

Aleksiyeviç ise 1995 yılından beri PEN Rusya üyesi olduğunu gösteren kartı yayınlayarak iddiaları yalanladı. Belaruslu yazar ve araştırmacı gazeteci, konuyla ilgili The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Sanırım PEN Rusya teknoloji ile arası pek de iyi olmayan insanlardan oluşuyor. Beni online üye listesinden çıkardıklarında her şeyin çözüleceğini düşündüler. Ama internetin her şeyi sakladığını unuttular” dedi. Yazar aynı zamanda, PEN Rusya’nın bu yaptığının şu anki hükümetin politikasının bir yansıması olduğunu, hükümetin demokratik yapıdaki her türlü sivil toplum örgütünü kendi istekleri doğrultusunda yapılandırmaya çalıştığını belirtti. Bunun “yeni vatanseverlik” adı verilen bir fenomen olduğunu ve Rusya’nın Kırım’ı işgalini desteklemediği için bir sürü arkadaşından olduğunu da sözlerine ekleyen Aleksiyeviç, “ılımlı” politikanın dışına çıktığında ve hükümet karşısında korkak bir tavra büründüklerini söylediğinde ise arkadaşlarından birinin ona şöyle dediğini belirtti: “Svetlana, biz hükümetin botlarını yalamıyoruz. Biz onun büyüklüğüne ve gücüne hayranlık duyuyoruz, sonuçta bu, büyük Rusya’nın şekillenme süreci.”

Aleksiyeviç, Putin’in “yeni vatanseverlik” tanımlamasının entelektüel çevrelerde ters teptiğini ve Sovyet rejimi sonrası ilk kez bu kadar çok yazarın fikirlerini hükümetten korkmadan dile getirdiğini de sözlerine ekledi. (The Guardian/ K24)