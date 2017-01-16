Nobelli Aleksiyeviç PEN Rusya’dan ayrıldı

2015 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Svetlana Aleksiyeviç, ifade özgürlüğünü yeterince savunmadığı gerekçesiyle PEN Rusya’dan ayrıldı. Aktivist ve gazeteci Sergey Parkhomenko’nun “provakatif faaliyetlerle organizasyonu içeriden çökertmeye çalışmak” gerekçesiyle PEN Rusya’dan ihraç edilmesi üzerine, aralarında Boris Akunin ve Lev Rubinstein'ın da bulunduğu 30 kişilik bir grup PEN Rusya’dan ayrıldıklarını belirten bir açıklama yapmışlar; ayrılık sebebi olarak ise “örgütün ayrımcılığa ya da baskıya uğrayan yazarları savunmadığını, bu yüzden Uluslararası PEN hareketiyle bir ortaklığının olmadığını” göstermişlerdi. Aleksiyeviç, "PEN'den utanıyoruz" sözlerine yer veren bir açıklamayla PEN Rusya'dan ayrılan yazarlara katıldığını bildirdi.

Belaruslu yazar ve araştırmacı gazeteci Svetlana Aleksiyeviç, Sergey Parkhomenko’nun PEN Rusya’dan ihracı üzerine kurumdan ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Benim Sergey Parkhomenko’nun ihracı üzerine yorumum sadece, örgütün kuruluş amaçlarını tamamen ihlal eden PEN Rusya’dan ayrılmak üzere yaptığım başvuru olabilir. Perestroyka yıllarında, PEN'le gurur duyduk ama şimdi ondan utanıyoruz. Rus yazarlar Stalin döneminde de yaltaklık ediyor ve saldırganca davranıyorlardı. Ama Putin gidecek ve bu utanç verici sayfa PEN tarihinde kalacak. Ve isimler de kalacak.”

Türkçede de Kadın Yok Savaşın Yüzünde ve İkinci El Zaman kitaplarıyla tanınan Svetlana Aleksiyeviç, uzun süredir Kremlin’den gelen baskının hissedildiği PEN Rusya’dan bir süre önce ayrılmak istediğini ama yaptığı çağrının örgütün içindeki ilerici kampı güçlendireceği umuduyla kaldığını da sözlerine ekledi.

PEN Rusya Başkanı Yevgeny Popov birçok yazarın merkezden ayrılığı üzerine yaptığı açıklamada, “PEN Rusya’nın 400 üyesi var ama sadece bir tane Sergey Parkhomenko var” diyerek verdikleri kararın haklılığını savundu. Parkhomenko ise PEN Rusya'nın, “terörist faaliyetler” sebebiyle 20 yıla mahkûm edilen Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov’u savunmamasını eleştirdiği bir Facebook bildirisi yüzünden cezalandırıldığını, bu nedenle kurumdan ihraç edildiğini öne sürdü. (RFL-RL/ K24)

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