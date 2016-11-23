Fransa / Türkiye Edebiyat Ödülü Oya Baydar’a

Oya Baydar, Sıcak Külleri Kaldı romanı ile 2016 yılının Fransa / Türkiye Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’de ilk kez 2000 yılında basılan roman geçtiğimiz yıl Fransa’da Et ne reste que des cendres başlığıyla yayımlanmıştı.

Kenize Murad başkanlığında; yazar Venus Khoury, yazar Nedim Gürsel, ELELE Derneği kurucusu Gaye Petek, Fransa/Türkiye Komitesi eski başkanı yazar Alexandre Jevakhoff, Anatoli Dergisi yöneticisi Ali Kazancıgil, yazar, edebiyatçı Timour Muhidin’den oluşan jüri, her yıl Türkiye ağırlıklı bir esere verilen ödüle, bu yıl Sıcak Külleri Kaldı romanı ile Oya Baydar’ı layık gördü.

1949 yılından bu yana faaliyet gösteren Fransa / Türkiye Komitesi tarafından verilen ödül 2012’de Tahsin Yücel’e, 2013’te sosyolog Dilek Yankaya’ya, 2014’te Ziyan romanıyla Hakan Günday’a, 2015’te Erdoğan’ın Yeni Türkiyesi kitabıyla Ahmet İnsel’e verilmişti.

Yazara, 31. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı da kazandıran Sıcak Külleri Kaldı romanı dünyanın ve Türkiye'nin son kırk yılının fonunda; İstanbul'dan Moskova'ya, Paris'ten Ankara'ya, Anadolu'dan dünyaya açılan bir siyasal roman olma özelliği taşıyor. Sıcak Külleri Kaldı, kırk yılın yangınlarının, dostluklarda, aşklarda, tutkularda, inançlarda, devrimlerde tutuşturduğu ateşlerin arta kalan sıcak küllerini bugüne taşıma özelliği taşıyor.

Ödül töreni, 7 Aralık’ta Paris 10. Bölge Belediyesi salonunda gerçekleşecek. (K24)