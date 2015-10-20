Oya Baydar ve Hakan Günday Fransa’da ödüllere aday

Oya Baydar ve Hakan Günday, Fransa’nın her yıl yabancı dillerden Fransızcaya çevrilerek yayımlanan eserlere verdiği en önemli edebiyat ödülleri olan Prix Femina étranger ve Prix Médicis étranger’nin kısa listesine kaldı.

Oya Baydar, Phébus Yayınevi etiketiyle “Et ne reste que des cendres” adıyla yayımlanan Sıcak Külleri Kaldı romanıyla Prix Femina étranger’nin kısa listesine kaldı. Ödülün kazananı 4 Kasım’da açıklanacak. Hakan Günday ise Galaade Yayınevi etiketiyle “Encore” adıyla yayımlanan Daha romanıyla Prix Médicis étranger’ye aday gösterildi. Ödülün kazananı 6 Kasım’da açıklanacak.

Prix Femina’nın eski kazananları arasında Zeruya Shalev, Julie Otsuka, Joyce Carol Oates, Javier Marias, Ian McEwan, Julian Barnes, Amos Oz ve J.M. Coetzee bulunuyor. Prix Medicis’nin eski kazananları arasında David Grossman, Dave Eggers, Norman Manea, Aharon Appelfeld, Philip Roth, Paul Auster, Amitav Ghosh, Thomas Bernhard, Elsa Morante, Umberto Eco, Doris Lessing, Julio Cortázar ve Milan Kundera bulunuyor.

Prix Femina bugüne dek Türkiyeli bir yazara verilmedi; Prix Médicis’yi ise 2006’da Kar romanıyla Orhan Pamuk kazanmıştı. (K24)