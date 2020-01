“Alternatif gerçekler” 1984’ü çok satanlara taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’in, katıldığı bir programda kullandığı “alternatif gerçekler” sözü, Orwell’ın distopyan romanı 1984’ü tekrar gündeme getirdi.

Danışmanın, geçen sonbaharda gerçekleşen seçimde yasal olmayan oylar kullanıldığı ve Trump’ın yemin törenindeki kalabalıkla ilgili abartılı sayılar üzerine “alternatif gerçekler”in söz konusu olduğunu söylemesi, akıllara 1984’te geçen ve düşünme gereksinimini minimuma indiren yeni bir dil olan “yenikonuş” ve çelişkili bir bilgiye inanmak şeklinde tanımlanabilecek “çiftdüşün” kelimelerini getirdi. Sosyal medyada ve basında kitaptaki sözcükler ile “alternatif gerçekler” sözünün aynı amaca hizmet ettiğinin dile getirilmesi ise ilk kez 1949 yılında yayımlanan kitabın Amazon’un çok satanlar listesinde üst sıralara çıkmasını sağladı.

Üstelik, Amazon’da satışı artan tek kitap 1984 olmadı; Sinclair Lewis'in 1935 tarihli otoriter bir başkanlığı anlattığı romanı It Can't Happen Here ve Aldous Huxley'nin distopyan romanı Cesur Yeni Dünya kitapları da listelerde yükselişe geçti.

1984’e artan ilgi sonrasında Penguin Books, kitabın 75 bin kopyalık yeni bir baskısını yapmaya karar verdiğini açıkladı. (K24)