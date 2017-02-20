Orhan Pamuk’a Rusya'dan fahri doktora

Rusya St. Petersburg Devlet Üniversitesi, romanları ve edebiyata katkılarından dolayı Orhan Pamuk’u fahri doktoraya layık gördü. Orhan Pamuk doktora kabul konuşmasını 21 Şubat’ta yapacak. Yazarın konuşmasında, yazınında da etkilerinden sık sık bahsettiği Dostoyevski ve Türkiye’deki güncel durumlardan söz etmesi bekleniyor.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü, 1822 yılında Osmanlıca dil kursu olarak başlayıp, 1835’te bölüme dönüşmesi ve 182 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın en eski Türkoloji eğitimi veren kurumu olma özelliğini de taşıyor.

Orhan Pamuk geçtiğimiz yıl Kafamda Bir Tuhaflık romanıyla Rusya’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan, Rus yazar Lev Tolstoy'un anısını yaşatmak adına düzenlenen ve ismini ünlü yazarın evinin bulunduğu yerden alan Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü’nün sahibi olmuştu. Ödül törenine katılamayan Pamuk’un, fahri doktorasını kabul etmek üzere çıktığı Rusya ziyaretinde sırasında Yasnaya Polyana Ödülü’nü de alacağı açıklandı.

Nobel Ödüllü yazara bir ay önce ise Milano'daki Brera Güzel Sanatlar Akademisi, sanatsal yaratıcılığı, düşünceleri ve sanat ile ilişkisinden ötürü fahri doktora vermişti. Pamuk, daha önce Yale, Madrid, Floransa, Georgetown, Boğaziçi, Tiflis ve Sofya gibi çeşitli üniversitelerden de fahri doktora almıştı.

Orhan Pamuk, İngiliz belgesel yönetmeni Grant Gee’nin Masumiyet Müzesi ve yazarın dünyası hakkında çektiği Hatıraların Masumiyeti filminin Moskova’daki gösterimine katılacak, ayrıca Moskova ve Petersburg’da çeşitli imza ve konferanslarla Rusya’daki okurlarıyla da buluşacak. Pamuk'un bu film için yazdığı metinleri, konuşmaları ve filmden seçilmiş kareleri içeren kitabı Hatıraların Masumiyeti, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlanmıştı.