Okuyuculara, “direniş” için Orwell ve Atwood kitapları hediye ediliyor

George Orwell, Margaret Atwood ve Erik Larson, San Franciscolu gizemli bir yardımsever tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a karşı bir araya getirildi. Kimliği bilinmeyen bir yardımsever, üç yazarın en ünlü distopyan kitaplarını satın alarak, onları “Okuyun! Direnin!” sözleriyle San Francisco'da dağıttı.

San Francisco Chronicle’ın haberine göre, cuma akşamı meşhur hippi bölgesi Haight-Ashbury’deki Booksmith’te Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört kitabından 50 kopya satıldı. Kitaplar bir masaya, yanında “Okuyun! Direnin! Gizli bir yardımsever sizin için Bin Dokuz Yüz Seksen Dört kopyalarını satın aldı” yazan bir tabelayla yerleştirildi ve ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kitabevinin sahibi Christin Evans kitabın kopyaları bittiğinde anonim bağışçının cömert davranışını bu kez Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü ve Erik Larson’ın Canavarların Bahçesinde kitaplarıyla tekrarladığını söyledi. The Booksmith, Twitter hesabından şöyle yazdı: "1984 kitabımızın ücretsiz kopyaları bitmiştir, ancak Damızlık Kızın Öyküsü ve Erik Larson’ın Canavarların Bahçesinde’si sizi bekliyor."

Bu davranışı “direnişin yararlı ve yapıcı hâli” olarak tasvir eden kitabevi SF Chronicle’a bu beklenmedik hareketin bazı müşterileri dava açmaya yönelttiğini söyledi. Evans gazetelere “Politik çalkantıların içinde kitabevlerinin oynadığı rol bu olmuştur. Kitabevleri, yazılı sözün eğitim, bilgilendirme, ilham ve ikna alanlarındaki gücüne derinden inanıyor" dedi.

Booksmith, pazartesi günü Twitter üzerinden Bin Dokuz Yüz Seksen Dört kitabından 100 kopya daha sipariş ettiğini ve yeni “sponsorlara” destek olacağını duyurdu.

Yeni başkan ofisine geçtiğinden beri Orwell ve Atwood’un distopya klasikleri Time dergisinin “Trump Bump” (Trump Kasisi) olarak adlandırdığı durumun tadını çıkarıyor. Başkanlık açılış konuşması sonrasında Bin Dokuz Yüz Seksen Dört hem Amerika hem de Avrupa kitap listelerinde yükselişe geçerken, Atwood’un 1985 tarihli çok satan kitabı, Amazon'un satış listelerinde üst sıralara yükseldi. Damızlık Kızın Öyküsü’nün yakında yayınlanacak olan TV uyarlamasının Super Bowl reklamı da 111 milyon kişiye ulaşmıştı.

Yakın gelecekte New England’da geçen Damızlık Kızın Öyküsü yüksek rütbeli bir resmî görevliyle kısır karısının çocuklarını taşıyan Offred adında genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Kitap, başkana suikast amaçlı bir darbe sonrasında kadın haklarının yok olduğu, teokratik diktatörlükle yönetilen geleceğin ABD’sinde geçiyor. Yeni rejim, anayasayı askıya alıp toplumu askerî güç ve hiyerarşik bir düzenle organize ederek iktidarını garantilemek istiyor. Sinclair Lewis’in Trump’ın yükselişini ve yönetimini öngördüğü düşünülen It Can’t Happen Here romanının yanında en çok referans verilen kitaplardan biri olarak yeniden popülerliğe ulaşan Damızlık Kızın Öyküsü, Lewis’in 1935 tarihli romanıyla birlikte Amazon’un çok satanlar listesindeki ilk 30 arasında yerini aldı.