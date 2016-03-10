Orhan Pamuk ve Elena Ferrante Man Booker Uluslararası’na aday

İngilizceye çevrilen dünya edebiyatının en iyilerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün uzun listesi açıklandı. 13 kitaptan oluşan listede Nobel Ödüllü yazarlar Orhan Pamuk, Kenzaburō Ōe, Goncourt Ödüllü Marie Ndiaye ve Elena Ferrante de bulunuyor.

Man Booker Uluslararası, geçen yıla kadar İngilizce yazan veya kitapları İngilizceye çevrilmiş yaşayan bir yazarın tüm eserleriyle edebiyata katkısı göz önüne alınarak iki yılda bir veriliyordu. Independent Yabancı Kurmaca Ödülü ile güçlerini birleştiren ödül, 2016 itibariyle her yıl tek bir kitap göz önüne alınarak verilecek. 50 bin sterlin tutarındaki para ödülü ise kitabın yazarı ve çevirmeni arasında paylaştırılacak.

Seçici Kurul, Man Booker Uluslararası’nın uzun listesi için bu yıl 155 kitabı değerlendirmeye aldı. Orhan Pamuk, yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği ve bozacılık yaparak şehrin sokaklarını arşınlayan Mevlut’un hikâyesini ve 1969- 2012 yılları arasında İstanbul’un dönüşümünü anlattığı Kafamda Bir Tuhaflık romanıyla ödüle aday gösterildi. Pamuk, ödülü kazanması hâlinde, para ödülünü romanı “A Strangeness In My Mind” başlığıyla İngilizceye çeviren Ekin Oklap ile paylaşacak.

Japonya’nın en önemli yazarları arasında gösterilen Nobel Ödüllü Kenzaburō Ōe, Deborah Boliner Boem’in İngilizceye çevirdiği Death by Water adlı romanıyla ödülün adayları arasında yer alıyor. Kısa sürede edebiyat dünyasında büyük bir fenomen hâline gelen Elena Ferrante, ilk tahminlere göre ödülün en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Mahlasla yazan ve çok nadir söyleşi veren Ferrante, Napoli Romanları’nın dördüncü ve son kitabı Kayıp Kızın Hikâyesi ile ödüle aday gösterildi. Kazanması durumunda, Man Booker Uluslararası Ferrante’nin ilk büyük uluslararası edebiyat ödülü olacak.

Finlandiya’dan Aki Ollikainen ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Fiston Mwanza Mujila ise ilk kitaplarıyla ödülün adayları arasında yer alıyor. Ollikainen White Hunger, Mwanza Mujila ise Tram 83 adlı romanlarıyla aday gösterildi. Uzun listede ayrıca The Vegetarian romanıyla Güney Koreli Han Kang, A Whole Life romanıyla Avusturyalı yazar Robert Seethaler ve A Cup of Rage adlı erotik öyküsüyle Brezilya’nın çok satan yazarlarından Raduan Nassar da bulunuyor.

Gazeteci Boyd Tonkin’ın başkanlığını üstlendiği Seçici Kurul, yazar ve antropolog Tahmima Anam, Princeton Üniversitesi akademisyeni David Bellos, editör Daniel Medin ve şair Ruth Padel’dan oluşuyor. Tonkin, uzun listenin “günümüzün büyük edebiyatının halis çeşitliliği”ni yansıttığını söyledi. Tonkin, listenin “birinci sınıf çevirmenlerin yeteneklerini ve adanmışlıklarını da kutladığını” sözlerine ekledi. Seçici Kurul’da yer alan Tahmima Anam ise uzun listede sadece dört kadın yazarın yer aldığına dikkatleri çekerek, eserlerin İngilizceye çevrilmesi sırasında da cinsiyet ayrımcılığının devrede olduğunu vurguladı. Anam, ödüle aday gösterilen kitapların çevirmenlerinin ağırlıklı olarak kadın olmasını (sekiz kadın, beş erkek) ise “olumlu haber” olarak nitelendirdi.

Seçici Kurul, 14 Nisan’da altı kitaplık kısa listeyi açıklayacak; kısa listeye kalan her kitabın yazarına ve çevirmenine bin sterlin tutarında para ödülü verilecek. Ödülün kazananı ise 16 Mayıs’ta Londra’da düzenlenen törenle açıklanacak.

2005’ten bu yana verilen Man Booker Uluslararası Ödülü’nün eski kazananları arasında İsmail Kadare, Lydia Davis, Philip Roth, Alice Munro ve Chinua Achebe bulunuyor. Ödüle geçen yıl Macaristan’ın yaşayan en büyük yazarı olarak kabul edilen László Krasznahorkai değer görülmüştü. (K24)

Man Booker Uluslararası Adayları:

José Eduardo Agualusa (Angola) Daniel Hahn, A General Theory of Oblivion

Elena Ferrante (İtalya) Ann Goldstein, The Story of the Lost Child

Han Kang (Güney Kore) Deborah Smith, The Vegetarian

Maylis de Kerangal (Fransa) Jessica Moore, Mend the Living

Eka Kurniawan (Endonezya) Labodalih Sembiring, Man Tiger

Yan Lianke (Çin) Carlos Rojas, The Four Books

Fiston Mwanza Mujila (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/ Avusturya) Roland Glasser, Tram 83

Raduan Nassar (Brezilya) Stefan Tobler, A Cup of Rage

Marie NDiaye (Fransa) Jordan Stump, Ladivine

Kenzaburō Ōe (Japonya) Deborah Boliner Boem, Death by Water

Aki Ollikainen (Finlandiya) Emily Jeremiah & Fleur Jeremiah, White Hunger

Orhan Pamuk (Türkiye) Ekin Oklap, A Strangeness in My Mind

Robert Seethaler (Avusturya) Charlotte Collins, A Whole Life

Yasemin Çongar’ın Elena Ferrante edebiyatını incelediği “Napoli’deki mahallemiz ve saklanan bir yazarın sahici kadınları” başlıklı kritik yazısı için tıklayın.

Elena Ferrante’nin Yasemin Çongar’ın sorularını yanıtladığı, “Yazarın görevi metinden kaçanı anlatabilmektir” başlıklı söyleşi için tıklayın.

Feride Çiçekoğlu’nun K24’ün "Orhan Pamuk ve Kafamda Bir Tuhaflık” dosyası için yazdığı, “Hayatlarımızdaki tuhaflığın romanı” başlıklı yazı için tıklayın.

Jale Parla’nın K24’ün "Orhan Pamuk ve Kafamda Bir Tuhaflık” dosyası için yazdığı, “Tuhaflıklar diyarında tuhaf bir karakter: İstanbul ve Mevlut” başlıklı yazı için tıklayın.

Murat Gülsoy’un K24’ün "Orhan Pamuk ve Kafamda Bir Tuhaflık” dosyası için yazdığı, “Kafamda Bir Tuhaflık: Peki ama nedir bu tuhaflık” başlıklı yazı için tıklayın.