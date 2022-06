Ömer F. Oyal: “Geçmiş zaman daima şimdiki zamanın içinde bir infilaktır”

Magda Döndüğünde romanıyla 2016 yılı Ankara Üniversitesi Roman Ödülü’nü, Zaman Lekeleri ile 2019 yılı Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü’nü alan Ömer F. Oyal, son romanı Bahara Bir Hediye’de başka bir ülkede yaşamak üzere ülkesinden ve ailesinden ayrılan kız kardeşine karşı saplantılı bir sevgiyle bağlı ağabeyin dünyasına davet ediyor bizleri. Saplantılarımız hayat akışını kontrol etmeyi sağlar mı ya da gideni geri getirir mi? Çağdaş edebiyatımızın önemli kalemlerinden Ömer F. Oyal ile konuştuk.

Yazarın kendi romanı hakkında “şöyle okunmalı”, böyle okunmalı” gibi yargılarda bulunması doğru değil. En doğrusu, muhtemel bütün yorumları okuyucuya bırakmak. Zaten okurun çeşitli ihtimaller ve okuma biçimleri arasında gezinmesini, salınmasını istiyorum, bu anlamda kesin ve son bir yorumdan kaçınıyorum. Ama evet, romanın asıl meselesi böyle de okunabilir elbette. Ağabey, kız kardeşine saplantılı bir ilgilenme hali içinde ama kendisini ülkeyle duygusal bağ içinde de görüyor. Buna karşın kız kardeş tam aksi pozisyonda, her şeyi bırakıp bambaşka bir kültüre sığınmak, bu anlamda hayatını tamamen değiştirmek arzusunda. Burada yerleşik tutumla her şeyi geride bırakabilme tutumu karşı karşıya geliyor. Kendi kültürünün erdemlerine inananla, gitmenin kurtuluş olacağı düşüncesinin karşılıklı gerilimi yani. Devamla hangisinin hakiki bir tutum olduğu problemiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Firdevs’in tutumu her şeyi geride bırakma saplantısı olarak da okunabilir elbette. Hayatı temize çekmek yani. Temize çekmenin ancak bütünüyle yabancı, karşılaştırılamaz ölçüde yabancı bir kültürle mümkün olabileceği inancı da var burada.

Anne yani Nurcihan Hanım başat ve çevresindeki her şeyi kendi dünya algısına göre düzenleme gayretindeki birisi. Çevresi üzerinde çoğu kez dolaylı bir kontrol sağlama çabasında. Onun için etrafındakiler kendi özgür kararlarıyla hareket etmesi gereken bireyler değil, daha çok yönlendirilmesi, gözetim altında tutulması gereken unsurlar. Nurcihan Hanım ailesine de öğrencileri gibi davranıyor diyebiliriz. Adeta bitmeyen bir dershane ortamı yaratıyor. Her şeyin kontrol altında tutulması çabası, baskının da sürekliliği demek. Yönlendirme bazen gevşiyor, bazen daha görünür oluyor ama hep sürüyor. Çocukların eğitiminden giyim kuşamına, gelecek planlarına kadar hep bir gereklilikler manzumesi söz konusu. Onun şahsında tutarlı bir muhafazakâr kişiliği görebiliyoruz, üstelik daha da rahatsız edici olanı, hepten de haksız değil ve her şeyin farkında. Köklere bağlı dünya tasavvuru ile buna uygun kişiliğin bir araya gelmesi de diyebiliriz buna. Üstelik yerleşikliğin neredeyse kendine has bir haklılığını da kuşanmış. Ama aile bireylerinin özgür kararlar vermek istedikleri anlar da, isyan anları da oluyor, yani çatışma anları. Ailede herkesin bir kaçış, bir isyan alanı, kuralın dışına kaydığı bir alan mevcut, Nurcihan Hanım hariç. O dünyasının tam da merkezinde oturuyor, dünyanın akışının dışında ve hiçbir kaçış alanına ihtiyacı yok. Kendisinin kuraldışına kaymasına dair belirtiler olduğunda bu bir rahatsızlığa yol açıyor. Bu anlamda o kendisini de dışarıdan yargılayabilen biri ve mevcut zihin durumunu oksijenin tüketilmesi olarak görmüyor, sahih yaşamanın tam da bu olduğunu düşünüyor. Diğer bütün yaşama tarzları ona göre sahicilik dışı ve gelgeç özentilerden ibaret. Bu alanın dışına kayan herkesin etrafında çeşitli oyunlar oynamak onun için aynı zamanda o kişileri sahih alana çekme gayreti anlamına da geliyor.