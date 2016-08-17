"OHAL uygulamalarının cadı avına dönüşmekte olduğunun işaretlerini görmekteyiz"

Türkiye Yayıncılar Birliği, ödüllü yazar Aslı Erdoğan'ın gözaltına alınması ve yayıncı ve gazeteci Ragıp Zarakolu'nun evine polis baskını düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Birlik açıklamasında, OHAL uygulamalarının "muhalif kesimlere yönelik geniş çaplı bir cadı avına dönüşmekte olduğunun işaretlerini"n görüldüğünü belirtti ve hükümete temel hak ve özgürlüklere uygun davranma çağrısında bulundu.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin açıklamasını aynen yayınlıyoruz. (K24)

Aslı Erdoğan, Ragıp Zarakolu gibi işleri sadece yazmak, çizmek ve yayımlamak olan yazarların, gazetecilerin, çizerlerin ve yayıncıların yazdıkları yazılar gerekçe gösterilerek tutuklanması, gözaltına alınması, evlerinin basılıp aranması yayınlama özgürlüğü açısından son derece endişe vericidir.



OHAL uygulamalarının darbe girişimini yapanlar ve yardım edenler ile ilişkisi olmayan çeşitli politik görüşlerden insanlara, muhalif kesimlere yönelik geniş çaplı bir cadı avına dönüşmekte olduğunun işaretlerini görmekteyiz.

Hükümeti ve tüm yöneticileri temel hak ve özgürlüklere uygun davranmaya çağırıyoruz.



