Nobel Edebiyat Ödülü ertelendi

İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yıl verilmeyeceğini açıkladı. Bir süredir, müesseseye yakınlığıyla bilinen isimlere yöneltilen taciz iddiaları karşısındaki tavrı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan kurum, “itibarını yeniden kazanma” amacıyla uğraş gösterecek. Akademi, gelecek yıl iki ödül birden vereceğini, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2019’da sahibini bulacağını açıkladı.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimleri belirleyen İsveç Akademisi’ne yakınlığıyla bilinen ve üye Katarina Frostenson’ın da eşi olan Jean-Claude Arnault’nun taciz ve tecavüz faili olduğunun açıklanmasının akabinde, kurum, Frostenson ile tüm ilişiğinin kesilmesi yönünde oylama yapmış, fakat yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Bunun üzerine, akademi üyesi Klas Ostergren, Kjell Espmark ve Peter Englund görevlerini bıraktıklarını açıklamış, 2015 itibariyle kurumun daimi sekreterliğini üstlenen Sara Danius ise “akademiye güvenini yitirdiği” gerekçesiyle istifa etmişti.

Nobel, 75 yıl aradan sonra bir kez daha sahibini bulmamış olacak. Akademi, yaşanan olaylar sonrasında, “kamuoyunun kuruma güvenini yitirmesinden ötürü” böyle bir karar almak durumunda kaldıklarını açıkladı. Geçici olarak kurumun daimî sekreterliği görevini üstlenen Anders Olsson, “mevcut güven krizi”nin akademinin “zinde kalabilmesi” adına yüksek talepler doğurduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Ödülü kazanan yeni ismin açıklanmasından önce, kamuoyunun akademiye duyduğu güveni yeniden kazanmaya zaman vakfedilmesini gerekli görüyoruz. Bu karar, daha önce ödülü kazanmış isimlere ve gelecekte kazanacak olanlara, Nobel Vakfı’na ve kamuya olan saygımızdan ötürü alınmıştır.”

Nobel Vakfı Başkanı Carl-Henrik Heldin, kurum adına yaptığı yazılı açıklamada, “İsveç Akademisi’nde yaşanan kriz, Nobel Ödülü’nü olumsuz yönde etkilemiştir. Akademinin kararı, durumun vahametini vurgulamaktadır ve uzun vadede ödülün itibarının korunmasına katkıda bulunacaktır. Bu yaşananlar, diğer kategorilerdeki 2018 Nobel Ödülleri’ni hiçbir şekilde etkilemeyecektir” ifadelerini kullandı. Vakıf olarak akademinin kararını desteklediklerini belirten Heldin, kurumun “itibarını yeniden kazanmak gayesiyle canla başla çalışacağını farz ettiklerini vurguladı.

1901’de kurulan Nobel Edebiyat Ödülü, daha önce 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943 yıllarında verilmedi. Birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında duraklatılan ödül, 1935’te ise kamuoyuna açıklanmayan nedenlerle kimseye layık bulunmamıştı. (K24)