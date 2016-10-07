Nobel'de neler oluyor

Edebiyat dünyasının merakla beklenen onuru Nobel Edebiyat Ödülü, bu yıl bir hafta gecikmeli olarak 13 Ekim'de açıklanacak. Her ne kadar akademi, ödül açıklamasının ertelenmesinin “matematikten ibaret” olduğunu belirtse de, komitenin ödülü kime vereceği konusunda anlaşmazlığa düştüğü söylentileri hızla yayılıyor...

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bünyesinde ayrı komiteler tarafından kimya, fizik, fizyoloji/ tıp, edebiyat, barış ve ekonomi dallarında verilen Nobel Ödülleri, her yıl Ekim ayının ilk haftasında sahiplerini buluyor. Edebiyat Ödülü'nün sahibini seçen komite geleneksel olarak ödülün verileceği tarihi kesin bilgi vermiyor, fakat ödül her yıl kimya, fizik, fizyoloji/ tıp ve barış ödülleriyle aynı hafta açıklanıyor.

Akademi, ödülün bu yıl 13 Ekim'de açıklanacağını duyurdu. Akademi üyesi Per Wastberg, AFP'ye yaptığı açıklamada, “komitenin takvimi” nedeniyle bu yıl gecikme yaşandığını söyledi. Wastberg'in aktardığına göre, komite Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibini belirlemek amacıyla sonbaharda dört hafta boyunca, Perşembe günleri toplanıyor; bu yıl komitenin ilk buluşması 22 Eylül'de gerçekleştiğinden, ödülün açıklanması da 13 Ekim'e sarktı. Komite üyeleri arasında anlaşmazlık iddialarını reddeden Wastberg, gecikmeye ilişkin “Sadece matematik” demekle yetindi.

Ne var ki, Wastberg'in açıklaması, Nobel Edebiyat Ödülü'nü yakından takip edenlerin yüreğine su serpmeye yetmedi. Blog yazarları, bu yıl ödül yarışının bir hayli çekişmeli geçtiğini, komitenin bir türlü tek bir isimde anlaşamadığı için ödülün açıklanmasının geciktiğini yazıyor.

Bahis sitelerinin tahminlerine göre, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanma ihtimali en güçlü isim, uzun yıllardır ödül haberlerinde adı geçen Japon yazar Haruki Murakami. Kenyalı romancı Ngugi wa Thong'o, Adonis, Philip Roth, Joyce Carol Oates ve Don DeLillo da ödülün güçlü adayları arasında gösteriliyor. Öte yandan, İsmail Kadare, Salman Rushdie, David Grossman, Milan Kundera veya Jon Fosse'nin de sürpriz isim olarak ödülü alabileceği söylentiler arasında.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne geçen yıl Svetlana Aleksiyeviç değer görülmüştü. (K24)



