Nermin Mollaoğlu, Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri’ne aday

Kalem Ajans’ın kurucusu Nermin Mollaoğlu, Londra Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri’nin kısa listesine kaldı. 2014 yılından beri fuar kapsamında Britanya dışındaki yayıncılık dünyasından başarılı isimleri ödüllendirmek ve başarılarına görünürlük kazandırmak amacıyla düzenlenen ödül töreninde Nermin Mollaoğlu, Kitap Ajanları Ödülleri kategorisinde aday gösterildi. Nermin Mollaoğlu ile birlikte ödüle aday olan isimler ise İspanya’dan Anna-Soler Pont ve Fransa’dan Pierre Astier oldu.

Birleşik Krallık Yayıncılar Birliği’nin de desteğiyle düzenlenen Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri, son üç yıldır 16 kategoride sahiplerini buluyor. Ödül, aynı zamanda dünyanın en büyük kitap fuarlarından Londra Kitap Fuarı’nın farklı paydaşları bir araya getirme özelliğinden de faydalanarak, yayıncı, kitapçı, ajans ve çevirmenler gibi dünyanın her yerinden kitap endüstrisine katkıda bulunan isimleri kutlamayı hedefliyor.

Çin, ABD, Güney Afrika, Kanada ve Hindistan başta olmak üzere yayıncılık dünyasının dört bir yanından isimlerin aday gösterildiği ödüllerde, dört farklı adaylıkla Fransa öne çıkan ülke oldu.

Londra Kitap Fuarı direktörü Jacks Thomas, kısa listeyle ilgili şu sözleri söyledi: “Listenin, beş kıtanın da temsil edilmesiyle, gerçekten küresel olması beni çok mutlu etti. Listedeki katılımcıların gücü, etkileyici; yayınları, satışları ve kitapları daha geniş kitlelere ulaştırmada gösterdikleri özveri ve yaratıcılıkları bir tutkunun sonucu. Tüm bu yetenekli bireyleri ve ilham veren organizasyonları bir araya getirmek için Londra'nın küresel odaklı, çok kültürlü ve yaratıcı merkezinden daha iyi bir yer olabilir mi?”

Londra Kitap Fuarı Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri’nin kazananları 14 Mart’ta Londra’da düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. (The Book Seller/ K24)