K24 Logo

Necatigil Şiir Ödülü Şükrü Erbaş'ın

Behçet Necatigil'in anısına 1980 yılından bu yana ailesi tarafından düzenlenen Necatigil Şiir Ödülü, Şükrü Erbaş'ın Kuş Uçar Kanat Ağlar adlı kitabına verildi

K24@e-postaHaberler

06 Nisan 2018 13:30

Eray Canberk, Cevat Çapan, Refik Durbaş, Turgay Fişekçi ve Doğan Hızlan'ın yer aldığı 2018 yılı seçiciler kurulundan yapılan açıklamada “Şükrü Erbaş, 1980 kuşağı şairlerinden biri olarak girdiği şiir dünyamızda, dizeleriyle insanın evrensel yolculuğunu araştıran, düşünceyle şiir sanatının inceliklerini buluşturan bir şair olarak öne çıktı. Son otuz yılda onun şiir alanının sınırlarını genişlettiği yolda yeni ürünlerini okuduk. Bu yıl yayımlanan Kuş Uçar Kanat Ağlar, ozanın şiirinde düzyazıyla şiirin buluştuğu yeni bir aşama olarak görülerek ödüle değer bulunmuştur" denildi. 

Ödül töreni, 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 18.30’da Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla vakfın Ortaköy tesislerindeki Hamdi Saver salonunda yapılacak.

YAZARIN TÜM YAZILARI

Önceki Yazı

“Yerli ve millî” psikolojik hâllerimiz

Sonraki Yazı

Yarım yüzyıl sonra Onlar Uyanırken

şükrü erbaşKuş Uçar Kanat Ağlarbehçet necatigil ödülüşiirşair

© Tüm hakları saklıdır.