Münir Özkul ile tanıştığımda sanırım 1968'di; 15 yaşımda bir Kanlı Nigar temsili sonrası makyajını silerken kutladım. Tokalaşırken sıcacık insanlığı, yaşama sevinci aşılayan coşkusu, kırılgan ama yılmadan sevecen yaklaşımı derinden etkiledi. Yarım yüzyıldır dün gibi aklımda.

Dünya çapında bir oyuncuydu: komedi ile dram, trajedi bu kadar mı zengin işlenir? İnsanlık trajikomedisini en kapsamlı yansıtabilen büyük oyuncular arasındaydı.

Öneri: Oyunculuğunu ayrı ayrı filmlerde bırakmayalım. Çeşitli filmlerden en özel sahneleri seçelim, bu büyük oyuncumuzun tüm dünyada tanınması için İngilizce altyazı ile sunum hazırlayalım: "Münir Özkul: The Portrait of a Great Actor"

Kul-köle olmaktan kurtulup özgürleşmemiz için gereken duygu gücü Münir Özkul"da vardı. Şeref, haysiyet, namus, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, sevgi, özen, özeleştiri, şefkatli hiciv... Örnek bir insan olmaya özendiren örnek bir sanatçı.

Münir Öz...gür.