Man Booker'ın uzun listesi açıklandı

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve roman türünde İngilizce yazılan kitaplara verilen Man Booker Ödülü’nün uzun listesi açıklandı. 2007’de Toplantı adlı romanıyla ödüle değer görülen Anne Enright’ın da aralarında bulunduğu 13 isim, ödüle aday gösterildi.

Man Booker Ödülü’nün uzun listesi; Michael Wood’un başkanlığını üstlendiği ve Ellah Wakatama Allfrey, John Burnside, Sam Leith ve Frances Osborne’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

1969’dan bu yana verilen ödüle, geçen yıla dek sadece İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerin yazarları katılabiliyordu. 2013’te ödül yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu kural kaldırılmış; Birleşik Krallık sınırları içinde yayımlanmış olması şartıyla, dünyanın her ülkesinden İngilizce yazılan romanların ödüle katılmasının önü açılmış ve geçen yıl Joshua Ferris ve Karen Joy Fowler gibi Amerikalı yazarlar ilk kez ödül için yarışmıştı.

Ödül yönetmeliğindeki değişikliğin etkileri bu yıl da hissediliyor, zira üç Britanyalının aday gösterildiği uzun listede, beş Amerikalı yazarın ismi bulunuyor. Öte yandan, Man Booker’ın geçen yılki 13 isimlik uzun listesinde sadece üç kadın yazar bulunuyordu; bu yıl ise listede yedi kadın yazar bulunuyor.

Britanyalı Tom McCarthy, Andrew O’Hagan ve Sunjeev Sahota’nın yanısıra; Jamaikalı Marlon James, Nijeryalı Chigozie Obioma, Hindistanlı Anuradha Roy ve Yeni Zelandalı Anna Smaill’in de ödüle aday gösterilmesiyle, Man Booker’ın bu yıl daha “kapsayıcı” olduğu da ilk eleştiriler arasında.

Telegraph’ın edebiyat eleştirmenlerine göre; Britanyalı Tom McCarthy ve Andrew O’Hagan, İrlandalı Anne Enright ve Amerikalı Marilynne Robinson ile Hanya Yanagihara, ödülün favorileri olarak öne çıkıyor.

Listede daha önce ödüle değer görülen tek isim Anne Enright. Tom McCarthy C romanıyla 2010’da, Andrew O’Hagan ise 1999’da Babalarımız romanıyla ödüle aday gösterilmişti. Marilynne Robinson ise daha önce iki kere Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’ne aday olmuştu.

Harper Lee’nin merakla beklenen Go Set A Watchmen ve Kazuo Ishiguro’nun 10 yıl aradan sonra yayımladığı Gömülü Dev romanlarının ödüle aday gösterilmemesi dikkat çekiyor.

Man Booker Ödülü’nün kısa listesi 15 Eylül’de, ödülü kazanan isim ise 13 Ekim’de açıklanacak. Ödülün kazananı aynı zamanda 50 bin sterlin tutarında para ödülünün de sahibi olacak.

Man Booker Ödülü’ne geçen yıl The Narrow Road to the Deep North adlı romanıyla Avustralyalı yazar Richard Flanagan değer görülmüştü. (K24)

Man Booker adayları:

Bill Clegg (ABD) - Did You Ever Have a Family

Anne Enright (İrlanda) - The Green Road

Marlon James (Jamaika) - A Brief History of Seven Killings

Laila Lalami (ABD) - The Moor's Account

Tom McCarthy (Britanya) - Satin Island

Chigozie Obioma (Nijerya) - The Fishermen

Andrew O’Hagan (Britanya) - The Illuminations

Marilynne Robinson (ABD) - Lila

Anuradha Roy (Hindistan) - Sleeping on Jupiter

Sunjeev Sahota (Britanya) - The Year of the Runaways

Anna Smaill (Yeni Zelanda) - The Chimes

Anne Tyler (ABD) - A Spool of Blue Thread

Hanya Yanagihara (ABD) - A Little Life