Man Booker'ın sahibi Paul Beatty

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve roman türünde İngilizce yazılan kitaplara verilen Man Booker Ödülü’nün sahibi, Londra'da düzenlenen törenle açıklandı. Amerikalı yazar Paul Beatty, ırk ve şiddet temalarını işlediği The Sellout adlı romanıyla ödüle değer görüldü. 54 yaşındaki Beatty, aynı zamanda Man Booker'ı kazanan ilk Amerikalı yazar oldu.

Man Booker'ın bu yılki adayları arasında, Hot Milk adlı romanıyla Deborah Levy, His Bloody Project adlı romanıyla İskoç yazar Graeme Macrae Burnet, Do Not Say We Have Nothing adlı romanıyla Madeleine Thien, All That Man Is adlı romanıyla David Szalay ve Eileen adlı ilk kitabıyla Ottessa Moshfegh bulunuyordu. Paul Beatty, aynı zamanda 50 bin sterlin tutarındaki para ödülünün de sahibi oldu.

Do Not Say We Have Nothing adlı romanında Tiananmen Meydanı'ndan sağ kurtulup Kanada'ya kaçan Çinli bir kadının öyküsünü anlatan Madeleine Thien, bahis siteleri tarafından ödülün favorisi olarak gösteriliyordu.

Jon Day, Abdulrazak Gurnah, David Harsent ve Olivia Williams'dan oluşan Man Booker seçici kurulunun başkanlığını üstlenen Amanda Foreman, Mark Twain ve Jonathan Swift'le karşılaştırdığı Beatty'nin ödülü kazanmasına ilişkin "The Sellout zamanımızın romanı. Yaratıcı bir modern hiciv, ırksal sorunları mizahın arkasına gizleyerek anlatıyor." dedi. Beatty'nin çeşitli söyleşilerinde romanın zor okunur bir kitap olduğunu belirtmesine karşın, Foreman "Kurmaca konforlu olmamalı. Gerçekler nadiren güzeldir" dedi.

The Sellout, The New York Times, Wall Street Journal ve Guardian gibi pek çok yayın tarafından günümüz Amerika'sında ırk gerilimini işleyen bir hiciv olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar Paul Beatty yazarlık kariyerinde Joseph Heller ve Kurt Vonnegut'tan esinlendiğini belirtse de, Paris Review'a verdiği bir söyleşide The Sellout romanının neden hiciv olarak algılandığını bir türlü kavrayamadığını söylemişti. Beatty aynı söyleşide kendisini bir hiciv yazarı olarak görmediğini, böyle bir tanımla kendi edebiyatını sınırlandırmak istemediğini ve yalnızca yazmaya odaklandığını da dile getirmişti.

Man Booker Ödülü'ne bu yıl 155 eser başvurdu. 1969'dan bu yana verilen ödülün eski kazananları arasında V.S. Naipaul, Nadine Gordimer, John Berger, Iris Murdoch, William Golding, Salman Rushdie, J.M. Coetzee, A.S. Byatt, Ian McEwan, Margaret Atwood, Hilary Mantel ve Julian Barnes da bulunuyor.

Ödülün geçen yılki sahibi, A Brief History of Seven Killings adlı romanıyla Jamaika doğumlu yazar Marlon James olmuştu. (K24)