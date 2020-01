Man Booker Uluslararası'nın sahibi Han Kang oldu

İngilizceye çevrilen dünya edebiyatının en iyilerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün kazananı Vejetaryen romanıyla Güney Koreli yazar Han Kang oldu. Kang, ödülü kitabı İngilizceye çeviren Deborah Smith ile paylaştı.

Man Booker Uluslararası, geçen yıla kadar İngilizce yazan veya kitapları İngilizceye çevrilmiş yaşayan bir yazarın tüm eserleriyle edebiyata katkısı göz önüne alınarak iki yılda bir veriliyordu. Independent Yabancı Kurmaca Ödülü ile güçlerini birleştiren ödül, 2016 itibariyle her yıl tek bir kitap göz önüne alınarak veriliyor. 50 bin sterlin tutarındaki para ödülü ise kitabın yazarı ve çevirmeni arasında paylaştırılıyor.

Bu yıl 155 kitabın değerlendirildiği Man Booker Uluslararası'nın uzun listesinde Nobel Ödüllü Kenzaburō Ōe, ve Goncourt Ödüllü Marie Ndiaye gibi saygın yazarlar bulunuyordu. Orhan Pamuk, yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği ve bozacılık yaparak şehrin sokaklarını arşınlayan Mevlut’un hikâyesini ve 1969- 2012 yılları arasında İstanbul’un dönüşümünü anlattığı Kafamda Bir Tuhaflık romanıyla ödülün kısa listesine kalmıştı. Napoli Romanları’nın dördüncü ve son kitabı Kayıp Kızın Hikâyesi ile kısa listeye kalan Elena Ferrante de ödülün güçlü adayları arasında gösteriliyordu. Ödülün diğer adayları ise A Generel of Oblivion romanıyla José Eduardo Agualusa, The Four Booksromanıyla Yan Lianke ve A Whole Life romanıyla Robert Seethaler'den oluşuyordu.

Yazar ve antropolog Tahmima Anam, Princeton Üniversitesi akademisyeni David Bellos, editör Daniel Medin ve şair Ruth Padel’dan oluşuyor Seçici Kurul'un başkanlığını üstlenen Boyd Tonkin, Han Kang'ın eserinin "bir daha unutulmayacak kadar güçlü ve özgün" olduğunu söyledi. Vejetaryen aynı zamanda, 20 yılı aşkın bir süredir roman ve şiir yayınlayan Han Kang'ın İngilizceye çevrilen ilk eseri olarak da öne çıkıyor. Roman, tekrarlayan rüyaları sonucunda et yemeyi bırakan depresif ev hanımı Yeong-hye'nin öyküsünü anlatıyor.

Han Kang, hâlen Seul Sanat Enstitüsü'nde yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Romanı Koreceden çeviren Deborah Smith ise 2010'da "çevirmen olmak için" Korece öğrenmeye başladığını söylüyor. BBC'ye konuşan Smith, Britanya'da Korece bilen çok az kişi olduğundan bu dile yoğunlaştığını da sözlerine ekliyor.

Han Kang çeşitli söyleşilerinde romanı yazarken 18 Mayıs 1980'de Güney Kore'nin Gwangju şehrinde gerçekleşen Demokrasi Ayaklanması'ndan etkilendiğini dile getirmişti. 1980'deki askerî darbeye karşı gelen gençler, demokrasi için çeşitli gösteriler yapmış, kanlı bastırılan ayaklanmada iki bini aşkın öğrenci katledilmişti.

Han Kang ödül kabul konuşmasında "Roman yazmak benim için bir sorgulama yöntemi. Yazarak kafamdaki soruları tamamlamaya çalışıyorum. Bazen acı, bazen fazlasıyla talepkâr da olsa, mümkün mertebe soruların içinde kalmaya çalışıyorum. Vejetaryen'i yazarken insan olmayı sorgulamak ve can havliyle artık insan ırkının bir mensubu olmak istemeyen ve can havliyle öyle şiddet uygulayan bir insan olmak istemeyen bir kadını anlatmak istedim" dedi.

Vejetaryen, sonbaharda Göksel Türközü'nün çevirisiyle April Yayıncılık etiketiyle yayımlanacak.

2005’ten bu yana verilen Man Booker Uluslararası Ödülü’nün eski kazananları arasında İsmail Kadare, Lydia Davis, Philip Roth, Alice Munro ve Chinua Achebe bulunuyor. Ödüle geçen yıl Macaristan’ın yaşayan en büyük yazarı olarak kabul edilen László Krasznahorkai değer görülmüştü. (K24)