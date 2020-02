Man Booker Uluslararası Ödülü'nün kısa listesi açıklandı

İngilizceye çevrilen dünya edebiyatının en iyilerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. Geçen yıl, İsrail'in en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen David Grossman’ın A Horse Walks Into A Bar adlı romanıyla kazandığı ödülün adayları arasında, daha önce aynı armağana layık görülen Han Kang ile László Krasznahorkai de yer alıyor.

Bu yıl dokuzuncu kez sahibini bulacak olan Man Booker Uluslararası Ödülü, dünyanın her yerinden yazarların İngilizceye çevrilmiş romanlarını değerlendirmeye alıyor ve eserin yazarı ile çevirmenini aynı anda onurlandırıyor.

Başkanlığını Lisa Appignanesi’nin üstlendiği ve Michael Hofmann, Hari Kunzru, Tim Martin ve Helemi Oyeyemi’den oluşan seçici kurul, bu yıl ödüle başvuran 108 kitabı değerlendirmeye aldı. Lisa Appignanesi, ödüle aday kitapları birleştiren yegâne özelliğin “çeşitlilik” olduğunu söyledi. Appignanesi, daha önce ödülü kazanan isimleri kısa listeye bırakıp bırakmama konusunda seçici kurulun epey zorlandığını da şu sözlerle ifade etti: “Krasznahorkai ve Han gibi yinelenen başarıları bu yıl listeye alıp almamak üzerine etraflıca tartıştık. Fakat bunun yerine, romanları değerlendirmeye almamız ve en iyi kurmacayı bulmamız gerektiği yönünde bir eğilim vardı. Kaldı ki, The White Book, Vejetaryen’den öylesine farklı ki, başka bir yazardan bahsediyor bile olabiliriz.”

Güney Koreli yazar Han Kang, 2016’da seçici kurulun “bir daha unutulmayacak kadar güçlü ve özgün” sözleriyle övdüğü Vejetaryen adlı romanıyla, Elena Ferrante ve Orhan Pamuk gibi isimleri bırakarak ödülü kazanmıştı. Macar edebiyatının en büyük yazarlarından biri kabul edilen László Krasznahorkai ise 2015’te tüm eserleriyle edebiyata katkısı göz önüne alınarak ödüle değer görülmüştü.

Bu yıl ödüle aday isimler arasında Frankestein in Baghdad romanıyla Iraklı yazar Ahmed Saadawi de öne çıkıyor. Saadawi, savaşın yıkımlarını onarmaya çalışan Bağdat’ta Frankestein hikâyesini yeniden kurguladığı bu ilk romanıyla, “Arap Booker’ı” olarak nitelendirilen Uluslararası Arap Edebiyatı Ödülü’ne de layık bulunmuştu.

Man Booker Uluslararası’na değer görülen isimler 22 Mayıs’ta Londra’da düzenlenen törenle açıklanacak. Ödülün 50 bin sterlin tutarındaki para armağanı, kitabın yazarı ile çevirmeni arasında paylaşılıyor. (K24/ Guardian)

Man Booker Uluslararası Ödülü’nün adayları:

• Virginie Despentes (Fransa), Çevirmen: Frank Wynne, Vernon Subutex 1

• Han Kang (Güney Kore), Çevirmen: Deborah Smith, The White Book

• László Krasznahorkai (Macaristan), Çevirmen: John Batki, Ottilie Mulzet ve George Szirtes, The World Goes On

• Antonio Muñoz Molina (İspanya), Çevirmen: Camilo A. Ramirez, Like a Fading Shadow

• Ahmed Saadawi (Irak), Çevirmen: Jonathan Wright, Frankenstein in Baghdad

• Olga Tokarczuk (Polonya), Çevirmen: Jennifer Croft, Flights