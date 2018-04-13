İsveç Akademisi'nin Daimi Sekreteri Sara Danius'tan istifa

Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi’nin 2015 yılından beri Daimi Sekreterliği görevini yürüten Sara Danius, kurumun cinsel taciz iddiaları karşısındaki tavrından dolayı istifa ettiğini açıkladı. Danius, Perşembe günü yapılan üç saatlik bir toplantı sonrası “akademiye güvenini yitirdiğini” belirterek istifasını paylaştı.

56 yaşındaki edebiyat tarihçisi, akademinin ilk kadın daimi sekreteriydi. Danius, görevinden ayrılmasının İsveç Akademisi’nin isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Kurumda, görevinden ayrılması talebiyle bir oylama yapılıp yapılmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınan Danius, "Devam etmek isterdim ama hayatta yapacak başka şeyler de var" dedi.

18 kadın, İsveç Akademisi'ne yakınlığıyla bilinen ve Akademi üyesi şair Katarina Frostenson’ın da eşi olan Jean-Claude Arnault’nun taciz ve tecavüz faili olduğunu açıklamıştı. Açıklamaların ardından akademi, Katarina Frostenson ile tüm ilişiğini kesmek için oylama yapılması yönünde karar almış fakat yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle Frostenson görevine devam etmişti. Bunun üzerine Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananını belirleyen İsveç Akademisi üyelerinden Klas Ostergren, Kjell Espmark ve Peter Englund, 6 Nisan Cuma günü yaptıkları açıklamada görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı.

Danius’un açıklamasından birkaç saat sonra akademi, Arnault’un karısı şair Katarina Frostenson’un da yönetim kurulundaki görevinden ayrılmaya karar verdiğini açıkladı. (K24/ Guardian)