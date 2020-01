Man Booker Ödülü'nün adayları açıklandı

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve roman türünde İngilizce yazılan kitaplara verilen Man Booker Ödülü’nün uzun listesi açıklandı. Daha önce iki kere Man Booker'a değer görülen J.M. Coetzee'nin de bulunduğu liste, 13 isimden oluşuyor.

Man Booker Ödülü'nün uzun listesi; Amanda Foreman'ın başkanlığını üstlendiği ve Jon Day, Abdulrazak Gurnah, David Harsent ve Olivia Williams'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Michael K. / Yaşamı ve Yaşadığı Dönem ve Utanç romanlarıyla, 1983 ve 1999'da Man Booker'ı kazanan J.M. Coetzee, The Schooldays of Jesus adlı yeni romanıyla bir kez daha ödülün güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Coetzee'nin romanı Britanya'da 26 Eylül'de yayımlanacağından, Man Booker adaylığı ile Nobelli yazarın yeni romanına ilişkin okur beklentisinin de bir hayli artması bekleniyor. Coetzee'nin yanısıra, Eve Yüzerken adlı kitabıyla 2012'de ödüle aday olan Deborah Levy de Hot Milk adlı romanıyla uzun listede yer alıyor.

David Means, Wyl Menmuir, Ottessa Moshfegh ve Virginia Reeves, ilk romanlarıyla ödüle aday gösterilen isimler olarak dikkat çekiyor. Kısa öyküleriyle tutkulu bir takipçi kitlesi edinen ABD'li yazar Means'in, ödülün sürpriz kazananı olabileceği düşünülüyor.

Amanda Foreman, listede yer alan kitapların "bir romanın ne olduğuna ve ne olabileceğine ilişkin beklentilere" meydan okuduğunu dile getirdi.

Daha önce Man Booker'a değer görülen Ian McEwan ve Julian Barnes'ın yanı sıra, bu yıl yeni romanlarıyla okurla buluşan Pulitzer Ödüllü Don DeLillo, Edna O’Brien ve Jonathan Safran Foer'ın ise uzun listede yer almaması dikkat çekiyor.

Man Booker'ın kısa listesi 13 Eylül'de, ödülü kazanan isim ise 25 Ekim'de Londra'da düzenlenen törenle açıklanacak. Ödülün kazananı, aynı zamanda 50 bin sterlin tutarında para ödülünün de sahibi olacak.

Man Booker Ödülü'nün geçen yılki sahibi, A Brief History of Seven Killings adlı romanıyla Jamaika doğumlu yazar Marlon James olmuştu. (BBC/ Guardian/ K24)

Man Booker adayları:

J.M. Coetzee - The Schooldays of Jesus

Paul Beatty - The Sellout

A.L. Kennedy - Serious Sweet

Deborah Levy - Hot Milk

Graeme Macrae Burnet - His Bloody Project

Ian McGuire - The North Water

David Means - Hystopia

Wyl Menmuir - The Many

Ottessa Moshfegh - Eileen

Virginia Reeves - Work Like Any Other

Elizabeth Strout - My Name Is Lucy Barton

David Szalay - All That Man Is