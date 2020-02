Man Booker Uluslararası'nın uzun listesi açıklandı

İngilizceye çevrilen dünya edebiyatının en iyilerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün uzun listesi açıklandı. Geçen yıl, İsrail'in en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen David Grossman’ın A Horse Walks Into A Bar adlı romanıyla kazandığı ödülün listesinde, daha önce ödüle layık görülen Han Kang ile László Krasznahorkai de yer alıyor.

Bu yıl dokuzuncu kez sahibini bulacak olan Man Booker Uluslararası Ödülü, İngilizce yazan veya kitapları İngilizceye çevrilmiş yaşayan bir yazarın tüm eserleriyle edebiyata katkısı değerlendirmeye alınarak iki yılda bir veriliyordu. Ödül, 2016 itibariyle her yıl tek bir kitap göz önüne alınarak veriliyor.

Başkanlığını Lisa Appignanesi’nin üstlendiği ve Michael Hofmann, Hari Kunzru, Tim Martin ve Helemi Oyeyemi’den oluşan seçici kurul, bu yıl ödüle başvuran 108 kitabı değerlendirmeye aldı. 10 ülkeden 13 kitabın yer aldığı uzun listede, Jenny Erpenbeck, Antonio Muñoz Molina, Ahmed Saadawi ve Laurent Binet de yer alıyor.

Man Booker Uluslararası’nın altı isimden oluşan kısa listesi 12 Nisan’da, ödüle değer görülen isimler ise 22 Mayıs’ta Londra’da düzenlenen törenle açıklanacak. Ödülün 50 bin sterlin turtarındaki para armağanı, kitabın yazarı ile çevirmeni arasında paylaşılıyor. (K24)

Man Booker Uluslararası Ödülü’nün adayları:

• Laurent Binet (Fransa), Sam Taylor, The 7th Function of Language

• Javier Cercas (İspanya), Frank Wynne, The Impostor

• Virginie Despentes (Fransa), Frank Wynne, Vernon Subutex 1

• Jenny Erpenbeck (Almanya), Susan Bernofsky, Go, Went, Gone

• Han Kang (Güney Kore), Deborah Smith, The White Book

• Ariana Harwicz (Arjantin), Sarah Moses & Carolina Orloff, Die, My Love

• László Krasznahorkai (Macaristan), John Batki, Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On

• Antonio Muñoz Molina (İspanya), Camilo A. Ramirez, Like a Fading Shadow

• Christoph Ransmayr (Avusturya), Simon Pare, The Flying Mountain

• Ahmed Saadawi (Irak), Jonathan Wright, Frankenstein in Baghdad

• Olga Tokarczuk (Polonya), Jennifer Croft, Flights

• Wu Ming-Yi (Tayvan), Darryl Sterk, The Stolen Bicycle

• Gabriela Ybarra (İspanya), Natasha Wimmer, The Dinner Guest