Man Booker'ın adayları açıklandı

Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Man Booker’ın kısa listesi açıklandı. Anna Burns, Esi Edugyan, Daisy Johnson, Rachel Kushner, Richard Powers ve Robin Robertson, 50 bin sterlin tutarındaki ödül için yarışacak.

Man Booker Ödülü’nün adayları; Kwame Anthony Appiah’ın başkanlığını üstlendiği ve Val McDermid, Leo Robson, Jacqueline Rose ile Leanne Shapton’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Kurul, 1969’dan bu yana verilen ödül için bu yıl 171 kitabı değerlendirmeye aldı.

27 yaşındaki Daisy Johnson, annesinin izini süren bir sözlükbilimcinin hikâyesini anlatan ilk romanı Everything Under ile Man Booker’a aday gösterilen en genç yazar oldu. Daha önce, Yeni Zelandalı Eleanor Catton, Türkçeye Ay ve Işıklar adıyla çevrilen romanı The Luminaries ile 27 yaşında ödüle aday gösterilmiş, 28 yaşında ise ödülü kazanmıştı. Johnson, Türkçeye İngiliz Casus adıyla çevrilen ve kısa bir süre önce ödülün 50’nci yılı şerefine bir kereye mahsus olmak üzere verilen Altın Man Booker’ı da kazanan The English Patient romanının yazarı Michael Ondaatje ve Normal People romanıyla Britanya’da büyük ses getiren Sally Rooney’yi de geride bırakarak ödülün adayları arasına girdi.

Pulitzer Ödüllü Richard Powers’ın The Overstory adlı kitabıyla yer aldığı listede, Rachel Kushner da “toplumsal cinsiyet, sınıf ve Amerikan rüyasının kati surette yozlaşması”nı ele alan The Mars Room adlı kitabıyla güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Man Booker’ın uzun listesine kalan ilk grafik roman Sabrina’nın yazarı Nick Drnaso ise kısa listede kendine yer bulamadı.

Man Booker’ın kazananı ekimde açıklanacak. Ödülün eski kazananları arasında Nadine Gordimer, John Berger, V.S. Naipaul, Iris Murdoch, J.M. Coetzee, Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood ve A.S. Byatt da bulunuyor. Man Booker’a geçen yıl, ölüm, kayıp ve yas kavramlarını merkezine alan Arafta adlı ilk romanıyla öykü türünün önemli isimlerinden George Saunders değer görülmüştü. (K24)

Man Booker Ödülü kısa listesi:

Anna Burns- Milkman

Esi Edugyan- Washington Black

Daisy Johnson- Everything Under

Rachel Kushner- The Mars Room

Richard Powers- The Overstory

Robin Robertson- The Long Take