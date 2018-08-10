Mahmut Makal hayatını kaybetti

Anı ve roman türünde verdiği eserlerle Köy Enstitülü yazarların en önemlilerinden biri olarak kabul edilen Mahmut Makal, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Henüz 17 yaşında bir öğretmenken anılarını yazdığı ve 1950 yılında yayımlanan Bizim Köy ile yazın hayatına başlayan Mahmut Makal, 1930 yılında Aksaray’ın Demirci köyünde doğmuş ve 1947'de Konya Ereğlisi'ndeki İvriz Köy Enstitüsü'nü bitirmişti.

İlk olarak Türk'e Doğru ve Köy Enstitüsü dergilerinde şiirleri yayımlanan Makal, Varlık dergisinde yer alan “köy notları” ve ardından bu notların kitaplaşmasıyla sadece okurların değil, devlet erkanının da dikkatini çekti. Kitapta köy hayatının zor şartlarını anlatması dönemin hükümeti tarafından hoş karşılanmayınca, Makal bu kitap nedeniyle bir süre cezaevinde kaldı. Yazarın ilk eseri, Tahsin Yücel’in “Bizim Köy 1950’de bir başyapıttı. 1995’te de bir başyapıt” yorumuyla övdüğü Bizim Köy'ü, yine bu doğrultuda anlatılar ve anı kitapları takip etti.

Altı yıl kadar köy öğretmenliği yaptıktan sonra 1955’te Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitiren yazar, 1971-1972 yılları arasında Bizim Köy Yayınları’nda görev aldı, 1972’de Venedik Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi.

1967 yılında UNESCO tarafından dünya gençliğine örnek insan olarak da seçilen Makal’ın eserleri Almanca, Rusça, Fransızca ve İngilizce başta olmak üzere birçok dile çevrildi. (K24)