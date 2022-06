Maaza Mengiste’nin hareketli romanı: Gölge Kral

Maaza Mengiste’nin 2020’de Booker Ödülü’nde kısa listeye kalan romanı Gölge Kral’daki[1] olayların büyük bölümü 1935’te başlayan 2. İtalya-Etiyopya Savaşı sırasında geçiyor. Etiyopya’da doğan, ama dört yaşındayken ülkesinden kaçmak zorunda kalan Mengiste, romanın sonundaki “Yazarın Notu”nda büyük büyükannesinin de bu savaşa katıldığından bahsediyor. Aynı notta büyükbabasının savaş hikâyelerini yıllarca dinlediğini, büyük büyükannesinin savaşta neler yaptığını çok sonraları öğrendiğini ekliyor.

“Savaş hikâyeleri her zaman erkeğe özgü bir dille anlatılan hikâyeler olagelmiştir. Fakat Etiyopya için bu geçerli değil. Etiyopya’nın savaşı asla böyle bir mücadele olmadı. Kadınlar da oradaydı ve bugün biz de buradayız.” (s. 424)

Gerçekten de Gölge Kral’da anlatılanlar bildiğimiz savaş anlatılarından hayli farklı. Fark sadece metnin odağında savaşçı kadınlar olması değil (bu durum kuşkusuz çok önemli, ama sadece bu değil); roman sesiyle, ritmiyle, akışıyla, odaklandığı ayrıntılarıyla da erkeklerin nasıl savaştıklarının anlatıldığı metinlerden ayrılıyor. Şu noktanın da altını en baştan çizmek şart. Roman Etiyopyalıların Faşist İtalya’nın işgaline karşı nasıl direndiklerinin aktarılmasından da ibaret değil, Etiyopya’daki kölelik düzeniyle, sınıf yapısıyla, erkeklerin –köle ya da “eşit”– kadınlara uyguladıkları şiddetle, topluma hâkim geleneksel anlayışın kadına yönelik şiddeti ya da küçük kızların erkeklerle evlendirilmesini nasıl olağan görüldüğüyle de ilgili; kuşkusuz varlıklı kadının işçi kadına tahakkümü de işin içinde. Mengiste’nin Gölge Kral’da anlattığı, bu uğrakların hepsinin dahil edildiği bir hikâye.

Etiyopya (ya da uzun yıllar boyunca anıldığı isimle Habeşistan) bize hem yakın hem uzak bir coğrafya. Romanı okumaya başlamadan önce, ne yalan söyleyeyim, internette Etiyopya tarihi üzerine bir şeyler okuma ihtiyacı duydum, bilhassa da Mussolini İtalyası’nın Etiyopya işgali ve İtalya’yla Etiyopya arasındaki iki savaş hakkında. Wikipedia’daki şu cümleler özellikle dikkatimi çekti. Bugünleri de hayli hatırlattığı için!

“Milletler Cemiyeti, Etiyopyalıların başvurusu üzerine işgali kınayan ve İtalya’ya ekonomik yaptırımlar uygulanmasını öngören bir karar aldı (1935). Ama Doğu Afrika’daki çıkarlarının zedelenmesinden çekinen Britanya dışındaki büyük devletler işgale ciddi bir tepki gösteremediklerinden, yaptırımlar çok az ülke tarafından uygulandı ve önemli bir etkisi olmadı. İtalya’nın emperyalist yayılma politikasının somut bir örneği olan savaş, II. Dünya Savaşı öncesinde uluslararası gerilimin artmasında önemli rol oynadı.” [Vurgu eklenmiştir.]

1935'te İtalyanların Etiyopya'yı ikinci işgalinden sonra imparator Haile Selassie Cenevre'de Milletler Cemiyeti'ne çağrıda bulunuyor. (1936)

Gölge Kral’daki olaylar ağırlıklı olarak işte bu dönemde geçiyor. Faşist İtalya’nın Etiyopya’yı işgalinin ardından imparator Haile Sellasie İngiltere’ye kaçmıştır, ama Etiyopya halkı İtalyan ordusuna karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir. Romanın başkahramanı Hirut, imparatora bağlı Kidane ismindeki bir komutanın evinde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadın. Bir zaman önce annesini ve Etiyopya’nın zaferiyle sonuçlanan 1. İtalya-Etiyopya savaşında savaşmış olan babasını kaybetmiş, bu kayıpların ardından annesinden iyilikler görmüş, abla bilen Kidane onu yanına almıştır. Babasının ölmeden önce kızına bıraktığı savaştan kalma tüfeği de gizlice yanında getirmiştir Hirut, yegâne malvarlığıdır. Ne var ki işgalin ardından imparator Etiyopyalıların bütün silahlarını orduya teslim etmesini emrettiği için, rastlantı eseri varlığını öğrendiği bu silaha Kidane el koyar. Beri yandan Kidane’nin karısı Aster de Hirut’un evdeki varlığından ve komutanın ona “iyi” davranmasından rahatsızdır. Kidane, hastalanıp vefat eden oğullarının yas döneminin bittiği gün eve getirmiştir Hirut’u. Aster hem bu nedenle, genç kızın oğullarının yerine ikame edilir gibi olmasından hem de kocasının Hirut’a gösterdiği ilginin farklılaşabileceği kaygısıyla Hirut’tan hazzetmemektedir. Nitekim, eline geçen ilk fırsatta –Hirut’un, Kidane’nin kaybettiği Aster’e ait kolyeyi bulduğunda ona vermeyip birtakım değersiz eşyayla birlikte sakladığını öğrenince– onu öldüresiye döver, pek fena yaralanmasına neden olur. Hirut’un kolyeyi saklamasının tek bir nedeni vardır; babasından kalan, önceki hayatından yanında getirdiği tek şeye, tüfeğe el konmuş olmasına karşı bir tavırdır bu. Bir açık vereceğini, yakalanacağını düşünememiştir. Nitekim Hirut’un kendisi de yaptığının aptallık olduğunu anlayacaktır.

“Onlara sahip olduğunu sanması aptallıktı. Onun gibi bir kızın –sırf toprağın altına gömüp sakladı diye– birkaç eşyaya sahip olabileceği bir yer yoktu bu dünyada. Başından beri biliyordu bunu. Tıpkı tüfeğini bir daha göremeyeceğini bildiği gibi. Bazı insanların kendine ait eşyalar edinmeye hakkı vardı. Bazılarınaysa sadece bu eşyaları hak ettikleri yere koyup temizlemek düşüyordu.” (s. 49)

Aynı evde çalışan aşçı kadını da anmak lazım. İsmi yoktur, kendisinden hep “aşçı” diye söz etmiştir, başkaları da öyle anmıştır, anmaktadır. Onun hayat hikâyesi de Etiyopya tarihinin bir başka boyutuna denk düşüyor. Onu ve ailesini “zenginlerin evinde çalıştırmak için kaçırmaya gelen insanlar baba[sını] öldürmüş[lerdir].” Hirut’a şunları söyler:

“Benim daha önce ailem olmadığını sanıyorsun. […] Dünyaya üzerimdeki yaralarla geldiğimi sanıyorsun. […] Bazılarımız buraya zorla getirildik. […] Bu savaş geri dönmemizi sağlayacak.” (s. 30)

İtalyanlar, Etiyopya’yı bütünüyle ele geçirdiklerinde köleliğe son vereceklerinin propagandasını yapıyorlardır, aşçı kadın için önemli olan sadece budur. Bir de Aster’e duyduğu yakınlık. Aster’in çocukluğunda çok yakınında olmuştur. Aster’in çocuk yaşta Kidane’yle evlendirileceği zaman birlikte kaçma planları yapmış, ancak yakalanmışlardır. Elbette cezalandırılan aşçı olmuştur. Gene de özel bir bağ vardır aralarında. Aster’in başına gelenlerin, çektiklerinin farkındadır. “Birçok şey için Aster’i suçlayabilirsin,” der Hirut’a, “ama her şey için onu suçlama.”

O dönem Aurelio Betriglia tarafından hazırlanan propaganda kartpostallarından biri. İtalyan askeri Etiyopyalıyı zincirlerinden kurtarıyor.

Köle değildir, hizmetçi değildir, soyludur, birçok konuda ayrıcalıklıdır (Hirut’la aralarındaki fark bedenlerinde yara izi taşımaları ya da taşımamaları üzerinden ifade edilir – “hayatları boyunca üzerlerinde yara izi taşımayan insanlara merhamet duyulması gerekirdi. […] Hirut gibi yara izi taşıyan bir kız, üzerinde bu yara izini bırakanlar karşısında yerini bilmeliydi.”) ama Aster de kadın olduğu için büyük acılar çekmiştir. Romanda küçük bir kız çocuğuyken tanımadığı, yetişkin bir adamla evlenmesine karar verildiğinde ve evliliklerinin ilk gecesinde yaşadıkları, duyduğu korku, bunlarla baş etme çabası ayrıntılı olarak anlatılır.

Gölge Kral, büyük oranda dış-anlatıcının ağzından aktarılıyor. Arada nadiren trajedilerde olduğu gibi “Koro” söz alıyor. “Koro” daha lirik bir dille, olan bitene daha yukarılardan, olup bitenlerin derinlerine vâkıf olduklarını hissettirerek anlatıyor, zaman zaman duymayacakları halde roman kişilerine sesleniyor. (Romanda Mengiste, kimi zaman roman kişilerinin de yokluklarında başkalarına, misal, ölmüş ya da nerede olduğunu bilmedikleri babalarına seslendikleri, hatta bazen onların verecekleri yanıtları hayal ettikleri bir anlatımı da yeğlemiş.) Aster’in evliliğin ilk gecesini mesela Koro’dan öğreniyoruz. “İşte genç Aster’i görüyoruz” diye başlıyor Koro anlatmaya, “Aster, bizim orada olduğumuzu bilmiyor” diyor yahut; ülkesinden kaçmak zorunda kalmış İmparator Sellaise’nin plaktan Verdi’nin Aida operasını dinlemesine de Koro’nun anlatımıyla tanık oluyoruz. Bir başka yerde, “Çaresizlik içindeki imparatora bakın” diyor Koro, “Garip, ümidini kaybetmiş bir kuş gibi gökyüzünde süzülen sese dönüşünü izleyin. Sırtı kederle bükülmüş.” (s. 172) Aida, kuşkusuz rastgele seçilmiş bir yapıt değil, bilindiği üzere Aida da Etiyopyalıdır, Etiyopya kralının kızıdır, Mısırlıların elinde esirdir. Âşık olduğu Mısırlı savaşçı asker, babası ve ülkesi arasında sıkışmıştır.

Mengiste’nin ülkenin son imparatorunu bir roman kişisi olarak kurgulaması ilk kez yaptığı bir şey değil; 2010’da yayımlanan ilk romanı Beneath the Lion’s Gaze’de[2] de [Aslanın Bakışlarının Altında] Haile Sellasie bir roman kişisi olarak çıkar karşımıza. Gölge Kral’da, Hirut’un, Aster’in ve öbürlerinin hikâyelerinin arasında imparatorun 1935’te ülkeden kaçmak zorunda kaldığı kargaşa zamanında ve daha sonra İngiltere’deyken ülkesinden gelen şaşırtıcı haberleri öğrendiği sıradaki hallerini, iç hesaplaşmalarını, kaygılarını, umutlarını kısa bölümlerle romana katan Mengiste, ilk romanında da 1974’teki askerî darbe sürecinde bir ailenin yaşadıklarını anlatırken araya aynı imparatorun görevdeki son günlerinin ve darbeyle görevden alınışının anlatıldığı bölümler katmıştır.

Gölge Kral’daki bir önemli karakter de İtalyan ordusundaki Yahudi fotoğrafçı Navarra Ettore. İtalyan ordusunun emrinde fotoğrafçılık yapan bir askerdir, ona verilen görevler arasında asılmış bir Etiyopyalı gencin fotoğraflarının yanı sıra, uçurumdan atılarak öldürülen sayısız Etiyopyalının fotoğraflarını çekmek de vardır. Keza esirlerin de… Gelgelelim, bir yandan da İtalya’da Yahudi karşıtlığı yükselmiştir o sıralarda ve ordudaki Yahudiler ülkeye çağrılmaktadır, akıbetlerinin ne olacağıysa belirsizdir. Ettore emir kuludur, öyle olduğunu düşünür, isyana, kaçmaya mecali, cesareti yoktur, ama gün geçtikçe Afrika’da bulunuşunu, askerliğini, verilen görevleri sorgulamak zorunda kalır – ama sadece sorgulamak! Babasından o günlerde gelen ilk, tek ve son mektupla babasının Ettore’nin doğumundan önceki hayatı hakkında bilmediği birçok şeyi, mesela başka bir ülkede, başka bir isimle yaşadığını, başka bir ailesi olduğunu, kaçmak zorunda kaldığını, kendisine İtalya’da yeni bir hayat kurduğunu öğrenmesinin ardından iç dünyasındaki kargaşa çoğalır. Romanın belli başlı karakterleri arasında Ettore’nin komutanı olan faşist ve sadist Albay Fucelli ve albayın sevgilisi, Etiyopyalı fahişe Fifi’yi de anmak lazım. Yukarıda kısacık değindiğim aşçı kadının ya da imparatorun kızının hikâyelerini de… Görüldüğü üzere kadrosu hayli kalabalık bir roman Gölge Kral, bununla beraber kadınların hikâyelerinin daha önde olduğunu vurgulamalıyım.

Okuma zevkini kaçırmamak için Gölge Kral’ın olay örgüsünü aktarmayacağım, gene de kişilere dair yaptığım döküm bir ölçüde ipuçları vermiş olmalı. Şu kadarını söylemekle yetineceğim. Faşist İtalyan ordusunun işgalinin ardından Kidane halktan topladığı kişilerle bir direniş ordusu oluştururken, biri asil, öbürü hizmetçi olan iki kadın, Aster ve Hirut ayrı ayrı bu orduda yer almak isterler, ne var ki Kidane bu konuda çok katıdır. Kadının yerinin cephenin gerisinde yaralıların bakımı ve beslenmesi olduğunu ısrarla yineler. Olaylar, tahmin edileceği üzere, Kidane’nin öngördüğü biçimler ilerlemez. Hirut’un dikkatli gözleri Etiyopyalılara bambaşka bir taktikle mücadele imkânı sağlar. Kidane’nin inadı da bu sayede kırılır. Bu arada işgalcilere karşı savaşma konusunda bütün kadınlar Hirut gibi düşünmemektedir, özgürlüğün işgalcilerden geleceğini umanlar da vardır. Aster’le Hirut hemfikirdirler, ama bu iki kadının arasına da Kidane’nin Hirut’a gösterdiği ilginin yön değiştirmesi girer. Üstelik bu yön değiştirme her ikisi açısından da kabul edilebilir değildir. Aster kocasını kıskanmaktadır, Hirut’unsa iradesi hiçe sayılmaktadır, açıkça şiddet görmektedir. Ne ki her ikisi için de Kidane komutandır. Roman, bir boyutuyla savaşta kadınların neler yaşadıkları üzerine bir metin, ama aynı zamanda savaşın onlar için İtalya’nın işgaliyle başlamadığının da altını kalın kalın çiziyor. Kadınların kendi aralarındaki sınıfsal ya da feodal ayrımları ihmal etmeksizin…

Maaza Mengiste’nin romanının özgün yanı ise, büyük ölçüde Afrika’ya özgü olduğu söylenebilecek kimi temel noktalar üzerinden olayları, kişileri, durumları, meseleleri aktarmasında. En önce ses ve ritim anılabilir. Bir başka odaksa ışık ve gölge. Bunlara, bir kişiye, nesneye isim koymaya, adlandırmaya verilen önem, biçilen değer ve anlamlar eklenebilir. Romanı Afrikalı kılan olayların Etiyopya’da geçmesinden önce belki de bunlar.

Ses ve ritim, romanda insanların başkalarıyla iletişiminin çok ötesinde anlamlar taşıyor, işlevler görüyor. Başkalarından önce kişinin kendisiyle arasındaki bir teması da sağlayabiliyor. Keza yeryüzüyle de… Elbette başkalarıyla da… Bir örnek:

“Hirut, bir gerçeği ritme dönüştürüp hafızasına kazımak için şarkı söylerdi. Bir şarkı uydurarak olanları değiştirebilir, olayların akışını tersine çevirebilir, hatta olan biteni unutturabilirdi.”(s. 51)

Roman kişilerinin sese, ritme verdikleri özel anlamlar söz konusu, bunlar inançlarıyla, insanı, doğayı nasıl bir ontoloji içerisinde algıladıkları konusuyla doğrudan ilişkili, bu nedenle onların hikâyelerini sesten, ritimden yalıtık almak eksik olacaktır, beri yandan anlatılan hikâyelerin ses/ritim boyutuna verdiği önem ve çektiği dikkatle Mengiste’nin roman okurları için de kendi algı kapılarını aralayan yeni bir perspektif sunduğu da söylenebilir.

Bu dansın sonunda Hirut, “Yeryüzündeki bütün ışıkların toplandığı yer burası, diye düşün[ecektir]. Hirut karanlıkta debelenirken ışık hep buradaydı.” Omuz figürlerinin baskın olduğu bir yerel dans olan eskesta’dan Mengiste’nin ilk romanı, Beneath the Lion’s Gaze’de de söz edilir. Bu kez sekiz yaşındaki oğlunun öfke nöbetini yatıştırmaya çalışan Selam'dır dansa başlayan. “Kalp hareket edemeyeceğini düşündüğünde beden dansa başlar,” der oğluna.

“Kolunu kaldırdı, hayali bir silahı sımsıkı kavradı, belini doğrulttu. Babam savaşa gitmeden önce dans edermiş; kalp bedeni takip eder. Dans et, bütün gücünle dans et. Dawit’in kendisi kadar hızlı hareket etme çabaları karşısında gülmekten kendisini alamıyor, coşkuyla alkış tutuyordu. […] Ellerini kalçalarına götürerek ve omuzlarının aşağı yukarı hareket ettirerek, Bunun gibi, diye emretti. Bunun gibi. Şimdi daha hızlı. Düşünme, kalbinin istediği gibi hareket et, bedeni görmezden gel. Kasları serbest bırak. Danslarımızda öfkeye yer yok, suymuşsun gibi kemiklerinin üzerinden ak.”