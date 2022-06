Kutsal Ot’un izinde…

Benim kuşağımın değişmez bir ritüeli vardı küçükken. Her pazar sabahı TRT ekranlarından kovboy filmleri izlemek. Öyle uzun sürdü ki bu ritüel, uzunca bir süre ‘vahşi batı’nın etkisinde kaldık. Dünyanın farklı yerlerinden büyük umutlarla gelip bu uçsuz bucaksız toprakları ehlileştirerek kendilerine yeni bir yuva kurmaya çalışan ‘beyaz adam’ların vahşi Kızılderililerle savaşı anlatılırdı bu filmlerde. O çorak topraklar hakkında hiçbir şey bilmeyen, John Wayne’in karizmasına, sinemanın büyüsüne kapılmış gözümüzü ekrandan ayırmadan her pazar ritüelimizi yerine getirirken kim kimin yuvasını bozuyor aslında sorusu biz çocukların aklına düşmezdi hiç – belli ki büyüklerimizin de düşmemiş. Özgürlükler ülkesi, silahını çekmekte tereddüt etmeyen kahraman kovboylarca inşa edilmiş ve Kızılderililer en hafifinden ifadeyle gözü dönmüş vahşilermiş. Amerikalılar ve dünyanın herhangi bir yerinde bu filmler yoluyla anlatılan hikâyeye koşulsuz teslim olan küçük Amerikalılar, yani bizler için durum buydu. Dünyanın her yerindeki bazı insanlar için hâlâ öyle olduğundan eminim. Ama bazılarımız soru sormayı ve verilen yanıtları sorgulamayı öğrendik neyse ki…