Kurt Vonnegut savaşı anlatıyor

İkinci Dünya Savaşı’nda Müttefiklerin Dresden’i yangın bombalarıyla yerle bir ederek 25 bin insanı öldürmesinin üzerinden yetmiş yıl geçti. 13 ve 15 Şubat’taki bombardımanda ölenler, Almanya’da Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un da katıldığı törenlerle anılırken, savaşı ve özel olarak da Dresden Bombardımanı’nı anlatacak yeni bir belgeselin hazırlıkları edebiyat dünyasını yakından ilgilendiriyor.

Bu belgelselin kahramanı, bombardıman günlerini Almanya’nın eline düşmüş bir savaş esiri olarak Dresden’de bir et deposunda yaşayan ve gördüklerini 1969 tarihli Mezbaha No. 5 adlı kitabında ölümsüzleştiren Amerikalı yazar Kurt Vonnegut, Jr. (1922-2007).

Komedyen Larry David imzalı televizyon dizisi Curb Your Enthusiasm’ın yapımcısı olarak da tanınan 1959 doğumlu yönetmen, senarist Robert Weide’in gerçekleştireceği belgeselde, savaş yıllarından arşiv görüntülerinin yanı sıra Vonnegut’la yapılmış ve daha önce hiç yayınlanmamış söyleşiler yer alacak.

Weide, kitaplarına hayran olduğu Vonnegut’la genç yaşında tanışmış ve 1988’den ölümüne kadar yaklaşık yirmi yıl boyunca hem yazarın en yakın arkadaşlarından biri olmuş, hem de özel hayatından sahneleri ve saatler süren konuşmalarını onun izniyle kameraya almıştı.

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time adını verdiği belgesel üzerinde otuz yıldır çalışan Weide, çalışmayı bu yıl içinde tamamlamak üzere son 250 bin dolarlık fon dilimini toplamaya dönük bir kampanya başlattı.

Belgeselin Weide tarafından bu kampanya çerçevesinde yayınlanan ve Vonnegut’u Dresden bombardımanını anlatırken görüntüleyen bir bölümünü buradan izleyebilirsiniz. (K24)