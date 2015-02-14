İran’da mavi sıcak bir renk değil

Fransız yazar Julie Maroh’nun beyazperdeye de aktarılan ödüllü grafik romanı Mavi En Sıcak Renktir (Le Bleu Est Une Couleur Chaude) İran’da tartışma yarattı. Romanı Farsçaya çeviren Sepideh Jodeyri, İran’da yayın yapan haber siteleri tarafından hedef gösterildi.

Julie Maroh’nun iki genç kadın arasındaki aşkın merhalelerini anlattığı grafik romanını “Abi Garmtarin Rang Ast” adıyla Farsçaya çeviren şair Sepideh Jodeyri hakkında “eşcinselliği desteklediği için” İran’da karalama kampanyası başlatıldı. Eşcinselliğin “Batı’da yeni bir salgın” olduğunu vurgulayan Aviny Film adlı site, konuyla ilgili olarak "Jodeyri, eşcinselliği destekledi… Böyle bir insanın İran’daki okurlar için başka kitaplar yayımlamasına nasıl izin veririz” diye yazdı. Farhang News ise “Sepideh Jodeyri, eşcinselleri desteklemekle meşhur bir kitabı tercüme etti. Üstüne üstlük, devrim karşıtı websitelerine de söyleşi verdi. Böylesi faaliyetler, toplumumuzun değerlerini sorgulamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Sevme özgürlüğümüzün ihlali”

Prag’da yaşayan Sepideh Jodeyri, hakkında çıkan haberler nedeniyle endişe duyduğunu söyledi. “Kendi ülkemde persona non grata ilan edildim. Tahran’da yeni şiir kitabım And Etc’yı tanıtmak için düzenlenen bir etkinlik iptal edildi. Etkinliği düzenleyen kişi işini kaybetti. Yayıncımı, lisansını iptal etmekle tehdit ettiler. Bunların hepsi Maroh’nun kitabını tercüme ettiğim için muhafazakâr medyada yer alan olumsuz haberler nedeniyle oldu" dedi.

Raja News internet sitesi “böylesi inançlara sahip birinin” nasıl olup da “hükümet kaynaklarını kullanarak kendi kitabı için bir etkinlik düzenleyebildiğini” sorgularken, Farhang News ise sözkonusu etkinliğin kafalarda kültür bakanına dair de soru işaretleri uyandırdığını vurguladı.

İran’da bütün kitaplar yayımlanmadan önce “sansür kurulu”ndan geçiyor. Bu nedenle, pek çok çevirmen ve yazar eserlerini diğer ülkelerdeki yayıncılar aracılığıyla veya internette yayınlıyor. Julie Maroh, resmî internet sitesinde yayınladığı bir mesajla okurlarını Jodeyri’ye destek vermeye çağırdı. Maroh, “Böyle olayların göz ardı edilmesini kabul edemiyorum. Bu, bizim yazma, okuma, iletişim kurma ve hepsinden öte sevme özgürlüğümüzün ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Mavi En Sıcak Renktir , Abdellatif Kechiche tarafından beyazperdeye aktarılmış; başrollerini Léa Seydoux ile Adèle Exarchopoulos’un paylaştığı Mavi En Sıcak Renktir (La Vie d’Adèle) 2013’te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanmıştı.

İran’da “eşcinselliği desteklemek” suçlamasına maruz kalan kişiler 100 kırbaç cezasına çarptırılıyor. (GUARDIAN/K24)