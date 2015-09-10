Kitap fuarında deneyeceğiz: Hayata gülümseyerek bakmak

Kitap Fuarı, bu yıl 7-15 Kasım tarihleri arasında 34. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarın teması “Mizah: Hayata Gülümseyerek Bakmak”, ‘onur çizeri' ise yıllarca mizaha emek vermiş Tan Oral. Fuar boyunca düzenlenecek etkinliklere katılacak olan Oral'ın hayatı, çalışmaları ve eserlerinden seçmelerin yer aldığı bir kitap ve Sadık Karamustafa küratörlüğünde bir sergi hazırlanacak.

Onur konuğu Romanya’nın önde gelen yazarları, fuar kapsamında okurlarla bir araya gelecek. Fuara katılacak Romen yazarlar arasında Matei Visniec, Dumitru Tepeneag, Mircea Dinescu gibi ünlü isimler yer alıyor. Fuarın ilk dört günü açık olacak Uluslararası Salon kapsamında Romanya ülke standında Romanya’nın edebiyatı ve kültürü tüm renkleri ile yer alacak. Vassilis Papatheodorou, Yannis Kalpouzos ve kitapları 27 ülkede yayımlanan Sarah Jio da okurlarıyla buluşacak.

Fuarda ayrıca Aziz Nesin’in doğumunun 100. yılında Nesin Vakfı tarafından hazırlanan “Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin 1915-2015’’ sergisi de fuar boyunca ziyaretçilere açık olacak. (K24)