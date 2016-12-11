“Kelimelerin ötesinde”

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan’ın Edebiyat dalında armağan aldığı Nobel Ödül töreni 10 Aralık Cumartesi akşamı Stockholm’da gerçekleşti. "Büyük Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı için" ödüle layık görülen Bob Dylan, törene katılmadı. Kendisinin yerine törene katılan Patti Smith ise sanatçının, A Hard Rain’s A-Gonna Fall şarkısını seslendirdi.

Şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan’ın ödül kabul konuşması ABD’nin İsveç Büyükelçisi Azita Raji tarafından okundu.

Daha önce şarkı sözlerinin “edebiyat” olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini kendine sorma fırsatı bulamadığını belirten Dylan, “Bu soruyu değerlendirmeye zaman harcadıkları ve sonunda bu kadar harika bir cevap verdikleri için İsveç Akademisi’ne teşekkür ederim” dedi.

Ekim ayının başında 2016 Nobel Edebiyat Ödülü’ne Bob Dylan’ın sahip olduğu haberinin üzerine edebiyat dünyası ikiye ayrılmıştı. Gary Shteyngart ve Jason Pinter gibi isimler, en son Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Amerikalı yazarın 1993 yılında Toni Morrison'ın olmasının ardından Bob Dylan'ın değil başka birinin ödülü alması gerektiğini düşünürken, Stephen King ve Jonathan Lethem gibi yazarlar ise ödülü alan kişinin Dylan olmasının, akıllıca bir hareket olduğunu söylemişlerdi. Stephen King, geçtiğimiz haftalarda The Guardian’a yaptığı açıklamasında Bob Dylan’ın ödüle layık görülmesini savunarak, “İnsanlar, Bob Dylan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’ne sahip olmasının nedenini ya tam olarak anlamadılar ya da onu kıskanıyorlar” şeklinde yorumlamıştı. (K24)