“kADIN YAZIsı” başlığı altında her şey

Türkiye’nin ilk kADIN YAZIsı Festivali, İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

9-18 Mart tarihleri arasında dört farklı mekânda yapılacak olan festivalde 10 panel, altı okuma/söyleşi, üç yuvarlak masa, üç forum, dört atölye, iki performans ve bir sergi yer alıyor. İsveç’ten ve Türkiye’den yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festivalde 10 gün boyunca “kADIN YAZIsı” başlığı altında, edebiyat ve toplumsal cinsiyet farklı yönleriyle ele alınacak, atölyelerde yeni eserler yaratılacak. Festival boyunca bütün etkinlikler herkese açık ve ücretsiz. Atölyeler 20 kişiyle sınırlı olup öncesinde kayıt yaptırılması gerekmekte. Etkinlikle ilgili detaylara ve programa festivalin internet sitesinden (kadınyazısı.com) de ulaşmak mümkün. (K24)

Etkinlik programı:

9 MART 2018 CUMA - MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı

15.00 – 15.30 / Açılış Konuşmaları

16.00 – 18.00 / Panel: Çağdaş Türkiye ve İsveç Kadın Yazını - Moderatör: Çimen Günay-Erkol; Konuşmacılar: Jale Parla, Hanna Hallgren, Sibel Irzık

18.15 – 19.00 / Açılış Okuması: Latife Tekin

19.00 – 20.00 Kokteyl

10 MART 2018 CUMARTESİ - MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu

11.00 - 13.00 / Panel: Suat Derviş Edebiyatı - Moderatör: Ayla Duru Karadağ; Konuşmacılar: Ayşegül Utku Günaydın, Senem Timuroğlu, Sevdagül Kasap ve Emine Hızır

14.00 – 15.30 / Panel: Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji - Moderatör: Hazal Çamur; Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Sacide Fikret Çobanoğlu, Özlem Ertan

16.00 – 17.30 / Panel: Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet - Moderatör: Olcay Akyıldız; Konuşmacılar: Hanna Hallgren, Hazal Halavut, Olcay Akyıldız

17.45 – 18.45 / Okuma ve Söyleşi - Amanda Svensson & Tuğba Doğan

11 MART 2018 PAZAR - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

12.00 - 14.00 / Yuvarlak Masa: Öyküde Biçim ve Dil - Moderatör / Moderator: Seval Şahin; Konuşmacılar: Amanda Svensson, Fatih Altuğ, Fatma Barbarosoğlu, Menekşe Toprak, Mukadder Gemici, Pelin Buzluk

15.00 – 18.00 / Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet - Moderatör: Ruken Alp; Konuşmacılar: Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren, Nilay Özer

12 MART 2018 PAZARTESI - MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu

18.00 - 19.45 / Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet - Moderatör: Zarife Biliz; Konuşmacılar: Fatih Erdoğan, Melek Özlem Sezer, Sassa Buregren, Süleyman Bulut, Zarife Biliz

20.00 - 21.00 / Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor? - Moderatör: Ayşe Düzkan; Söyleşi Ortağı: Marjaneh Bakhtiari

13 MART 2018 SALI - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

18.00 – 19.45 / Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik - Moderatör: Aylın Dikmen; Konuşmacılar: Aylın Dikmen, Cilla Naumann, Helena von Zweigbergk, Sema Aslan, Tülin Kozikoğlu

20.00 - 21.00 / Söyleşi - Moderatör: Tülin Ural, Cilla Naumann & Helena von Zweigbergk

İsveç Araştırma Enstitüsü

18.30 - 21.00 / Atölye: Tuhaf Çocuk Öyküleri - Yürütücü: Sassa Buregren

14 MART 2018 ÇARŞAMBA - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

18.00 – 19.45 / Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler - Moderatör: Gülcan Yıldız; Konuşmacılar: Buket Akgün, Karolina Bång

20.00 - 21.00 / Performans - Didem Erk & Şafak Çatalbaş- İstanbul Performance Arts; Esen Kunt- İstanbul Performance Arts

15 MART 2018 PERŞEMBE - İsveç Araştırma Enstitüsü

18.30 – 21.00 / Atölye: Grafik Roman I - Yürütücü: Karolina Bång

16 MART 2018 CUMA - Balat

10.00 – 14.00 / Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri (Etkinlik dili Türkçe - Rezervasyon için cinsadimlar@sabanciuniv.edu)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

16.45 – 17.45 / Okuma ve Söyleşi - Ayşe Düzkan & Jessica Schiefauer

18.00 – 19.45 / Forum: Yayıncılık - Moderatör: Aksu Bora; Konuşmacılar: Aksu Bora-Ayizi, Aylime Aslı Demir-KaosGL, Ayşe Düzkan-Güldünya, Eda Ağca-Delikadın, Meryem Selva İnce-Reçel Blog, Müge Gürsoy Sökmen-Metis, Nalan Çelik-Türkiye Yazarlar Sendikası, Öykü Özçinik-Sel, Tülay Ferah-Yazarlar Sendikası, Yonca Cingöz-Türkiye Yayıncılar Birliği

20.00 – 21.00 / Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik - Moderatör: Sevgi Hilton; Söyleşi Ortağı : Elisabeth Hjorth

İsveç Araştırma Enstitüsü

18.30 – 21.00 / Atölye: Grafik Roman II - Yürütücü: Karolina Bång

17 MART 2018 CUMARTESI - MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu

11.00 - 13.00 / Panel: Eko-feminist Yazın - Moderatör: Feryal Saygılıgil; Konuşmacılar : İpek Şahbenderoğlı, Sevcan Tiftik, Simlâ Sunay

14.00 - 16.00 / Panel: Romanda Sesler, Diller, Kimlikler - Moderatör: Müge Gürsoy Sökmen; Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Elisabeth Hjorth, Gaye Boralıoğlu, Oya Baydar

16.15 - 17.30 / Söyleşi: Edebiyatın Kuşkusu - Sema Kaygusuz

18 MART 2018 PAZAR - MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu

12.00 – 14.00 / Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler -

Moderatör: Sibel Yardımcı; Konuşmacılar: Gülkan Noir, Irmak Zileli, Jessica Schiefauer, Zeynep Kaçar

15.00 – 17.00 / Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası -Moderatör: Dijan Özkurt; Konuşmacılar: Jessica Schiefauer, Karun Çekem, Kutlukhan Kutlu, Nihan Sarı, Seran Demiral

17.15-17.45 / Performans -Ayşe Lebriz Berkem

18.00 – 18.45 / Kapanış Okuması - Ayfer Tunç