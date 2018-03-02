“kADIN YAZIsı” başlığı altında her şey

Açılış okumasını Latife Tekin, kapanış okumasını ise Ayfer Tunç'un yaptığı kADIN YAZIsı Festivali 9 Mart günü başlıyor...
Türkiye’nin ilk kADIN YAZIsı Festivali, İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
9-18 Mart tarihleri arasında dört farklı mekânda yapılacak olan festivalde 10 panel, altı okuma/söyleşi, üç yuvarlak masa, üç forum, dört atölye, iki performans ve bir sergi yer alıyor. İsveç’ten ve Türkiye’den yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festivalde 10 gün boyunca “kADIN YAZIsı” başlığı altında, edebiyat ve toplumsal cinsiyet farklı yönleriyle ele alınacak, atölyelerde yeni eserler yaratılacak. Festival boyunca bütün etkinlikler herkese açık ve ücretsiz. Atölyeler 20 kişiyle sınırlı olup öncesinde kayıt yaptırılması gerekmekte. Etkinlikle ilgili detaylara ve programa festivalin internet sitesinden (kadınyazısı.com) de ulaşmak mümkün. (K24)
9 MART 2018 CUMA - MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı
15.00 – 15.30 / Açılış Konuşmaları
16.00 – 18.00 / Panel: Çağdaş Türkiye ve İsveç Kadın Yazını - Moderatör: Çimen Günay-Erkol; Konuşmacılar: Jale Parla, Hanna Hallgren, Sibel Irzık
18.15 – 19.00 / Açılış Okuması: Latife Tekin
19.00 – 20.00 Kokteyl
10 MART 2018 CUMARTESİ - MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu
11.00 - 13.00 / Panel: Suat Derviş Edebiyatı - Moderatör: Ayla Duru Karadağ; Konuşmacılar: Ayşegül Utku Günaydın, Senem Timuroğlu, Sevdagül Kasap ve Emine Hızır
14.00 – 15.30 / Panel: Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji - Moderatör: Hazal Çamur; Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Sacide Fikret Çobanoğlu, Özlem Ertan
16.00 – 17.30 / Panel: Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet - Moderatör: Olcay Akyıldız; Konuşmacılar: Hanna Hallgren, Hazal Halavut, Olcay Akyıldız
17.45 – 18.45 / Okuma ve Söyleşi - Amanda Svensson & Tuğba Doğan
11 MART 2018 PAZAR - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
12.00 - 14.00 / Yuvarlak Masa: Öyküde Biçim ve Dil - Moderatör / Moderator: Seval Şahin; Konuşmacılar: Amanda Svensson, Fatih Altuğ, Fatma Barbarosoğlu, Menekşe Toprak, Mukadder Gemici, Pelin Buzluk
15.00 – 18.00 / Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet - Moderatör: Ruken Alp; Konuşmacılar: Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren, Nilay Özer
12 MART 2018 PAZARTESI - MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
18.00 - 19.45 / Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet - Moderatör: Zarife Biliz; Konuşmacılar: Fatih Erdoğan, Melek Özlem Sezer, Sassa Buregren, Süleyman Bulut, Zarife Biliz
20.00 - 21.00 / Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor? - Moderatör: Ayşe Düzkan; Söyleşi Ortağı: Marjaneh Bakhtiari
13 MART 2018 SALI - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
18.00 – 19.45 / Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik - Moderatör: Aylın Dikmen; Konuşmacılar: Aylın Dikmen, Cilla Naumann, Helena von Zweigbergk, Sema Aslan, Tülin Kozikoğlu
20.00 - 21.00 / Söyleşi - Moderatör: Tülin Ural, Cilla Naumann & Helena von Zweigbergk
İsveç Araştırma Enstitüsü
18.30 - 21.00 / Atölye: Tuhaf Çocuk Öyküleri - Yürütücü: Sassa Buregren
14 MART 2018 ÇARŞAMBA - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
18.00 – 19.45 / Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler - Moderatör: Gülcan Yıldız; Konuşmacılar: Buket Akgün, Karolina Bång
20.00 - 21.00 / Performans - Didem Erk & Şafak Çatalbaş- İstanbul Performance Arts; Esen Kunt- İstanbul Performance Arts
15 MART 2018 PERŞEMBE - İsveç Araştırma Enstitüsü
18.30 – 21.00 / Atölye: Grafik Roman I - Yürütücü: Karolina Bång
16 MART 2018 CUMA - Balat
10.00 – 14.00 / Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri (Etkinlik dili Türkçe - Rezervasyon için cinsadimlar@sabanciuniv.edu)
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
16.45 – 17.45 / Okuma ve Söyleşi - Ayşe Düzkan & Jessica Schiefauer
18.00 – 19.45 / Forum: Yayıncılık - Moderatör: Aksu Bora; Konuşmacılar: Aksu Bora-Ayizi, Aylime Aslı Demir-KaosGL, Ayşe Düzkan-Güldünya, Eda Ağca-Delikadın, Meryem Selva İnce-Reçel Blog, Müge Gürsoy Sökmen-Metis, Nalan Çelik-Türkiye Yazarlar Sendikası, Öykü Özçinik-Sel, Tülay Ferah-Yazarlar Sendikası, Yonca Cingöz-Türkiye Yayıncılar Birliği
20.00 – 21.00 / Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik - Moderatör: Sevgi Hilton; Söyleşi Ortağı : Elisabeth Hjorth
İsveç Araştırma Enstitüsü
18.30 – 21.00 / Atölye: Grafik Roman II - Yürütücü: Karolina Bång
17 MART 2018 CUMARTESI - MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
11.00 - 13.00 / Panel: Eko-feminist Yazın - Moderatör: Feryal Saygılıgil; Konuşmacılar : İpek Şahbenderoğlı, Sevcan Tiftik, Simlâ Sunay
14.00 - 16.00 / Panel: Romanda Sesler, Diller, Kimlikler - Moderatör: Müge Gürsoy Sökmen; Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Elisabeth Hjorth, Gaye Boralıoğlu, Oya Baydar
16.15 - 17.30 / Söyleşi: Edebiyatın Kuşkusu - Sema Kaygusuz
18 MART 2018 PAZAR - MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
12.00 – 14.00 / Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler -
Moderatör: Sibel Yardımcı; Konuşmacılar: Gülkan Noir, Irmak Zileli, Jessica Schiefauer, Zeynep Kaçar
15.00 – 17.00 / Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası -Moderatör: Dijan Özkurt; Konuşmacılar: Jessica Schiefauer, Karun Çekem, Kutlukhan Kutlu, Nihan Sarı, Seran Demiral
17.15-17.45 / Performans -Ayşe Lebriz Berkem
18.00 – 18.45 / Kapanış Okuması - Ayfer Tunç