Hadi Türkiye, anlat hikâyeni

Nâzım Hikmet’in 1939-1945 yılları arasında kaleme aldığı Memleketimden İnsan Manzaraları’nın 70. yaşı mutlu bir tesadüfle “Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo”nun kuruluşunun 20. yaşına denk geldi. Bu destansı eserde 1908’den 1945’e kadar olan zaman diliminde üç yüzden fazla karakter üzerinden anlatılan Türkiye’nin hikâyesidir. Şimdi, aradan 70 yıl geçtikten sonra, Açık Radyo ve Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi işbirliğiyle yürütülecek bir proje çerçevesinde, bu sefer “Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor” sloganıyla herkesin kendi hikâyesini anlatması isteniyor. Bir başka deyişle hayat-ı hakikiye hikâyeleri…

Benzer bir projeyi Paul Auster 2001 yılında ‘Amerikan yaşamından gerçek hikâyeler’ şiarıyla Ulusal Halk Radyo’su (NPR) işbirliği ile gerçekleştirmişti. Radyoda seslendirdiği hikâyelerin bizzat editörlüğünü yapıp bir kitapta da toplamıştı. Yakın zaman önce Türkçe çevirisi Can Yayınları’nca yayımlandı: Babamın Tanrı Olduğunu Sandım / Radyo Hikâyeleri.