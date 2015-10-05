Henning Mankell hayata veda etti

Komiser Wallander serisiyle tüm dünyada geniş bir okur kitlesi edinen İsveçli yazar Henning Mankell, 67 yaşında hayatını kaybetti. Mankell, İskandinav polisiyesi olarak tanımlanan türün de önde gelen yazarlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Nispeten suç oranı düşük bir ülke olarak algılanan İsveç’in karanlık çehresini yazan Henning Mankell’in kitapları 40’ı aşkın dile çevrildi ve 40 milyon kopya sattı. Mankell, televizyon dizisi ve uzun metraj olarak beyazperdeye de aktarılan Kurt Wallander serisinin yanı sıra tiyatro oyunları, gençlere ve çocuklara yönelik kitaplar da kaleme aldı. Mankell, 1985’te bir tiyatro topluluğu kurmak üzere davet edildiği Mozambik’i ikinci vatanı kabul ediyor ve zamanının bir kısmını Maputo’da geçiriyordu.

Yazar ayrıca, 2001 yılında Dan Israel ile birlikte İsveç’te Leopard Förlag adıyla kendi yayınevini kurdu. Mankell’in 11 kitapta serüvenlerini aktardığı Kurt Wallander’ı beyazperdede Krister Henriksson ve Kenneth Branagh canlandırdı.

Mankell, Eylül ayında yayımlanan son köşe yazısında Per-Olof Enquist’i alıntılayarak şunları yazmıştı: “‘Günün birinde hepimiz öleceğiz. Ama onun dışında kalan bütün günlerde yaşayacağız.’ Buna, arabamın yağını değiştirmeye gittiğimde tamirhanede okuduğum bir kamyon yazısını ilave edersem manzara daha da netlik kazanacak: ‘Hayatı çok da ciddiye almayın. Ne olursa olsun, içinden sağ çıkamayacaksınız.’”

Henning Mankell’in Türkçede yayımlanan kitapları arasında Rüzgârlara Söyleyen, Huzursuz Adam, Pekin’den Gelen Adam, Kennedy’nin Beyni, Ayazdan Önce, Riga’nın Köpekleri ve Yanlış Yol bulunuyor. (K24)