1984 yılından bu yana her yıl sürgünde, tehdit altında ya da hapiste olan gazeteci ve yazarları onurlandırmak için verilen Tucholsky Ödülü bu yıl tutuklu gazeteci ve yazar Aslı Erdoğan’ın olmuştu. “Yeni yarattığı yazarlık ve o küçük doğruların hapishanesini kırmak için kullandığı dil” nedeniyle ödüle layık görülen Aslı Erdoğan için İsveç PEN’in 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü etkinlikleri kapsamında Stockholm’deki Kültürevi’nde bir tören düzenlendi. Türkiye’deki tüm tutuklu gazeteci, yazar ve yayıncıların da anıldığı törende, Erdoğan adına ödülü, yazarın annesi Mine Aydoslu, İsveç Kültür Bakanı Alice Bah Kuhnke’den aldı.

Ödül törenine katılan eleştirmen Ayşegül Tözeren, Aslı Erdoğan’ın tutuklanma sürecinden bahsederken, tören boyunca Aslı Erdoğan için üzerinde yazarın fotoğrafının olduğu bir sandalye boş bırakıldı.

Mine Aydoslu, Tucholsky Ödülü’nü kabul ederken şunları söyledi: “Gerçekleri, sadece gerçekleri cesaretle yazdığı için onu cezaevine koydular. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmak isteniyor. Bu kıymetli ödülü onun adına aldığım için çok gururluyum, çok mutluyum.”

İsveç PEN Yazarlar Birliği Başkanı Ola Larsmo, Aslı Erdoğan’ın ödüle değer görülmesiyle ilgili şu sözleri söylemişti: “Aslı Erdoğan, tarihte totaliter rejimlerle başı belaya girmiş birçok önemli yazar gibi yeni edebiyatıyla rejime boyun eğmedi ve susmadı. Daha önce Tucholsky Ödülü’ne layık görülen Nuruddin Farah, Svetlana Aleksiyeviç ve Masha’nın geleneklerini sürdürdü. Türkiye’nin en önde gelen yazarlarından birinin, edebiyatın terörizm olarak görüldüğü bir ülkede duruşması tutuklu bulunması her şeyi ortaya koyuyor” açıklamasını yapmıştı.

Tucholsky Ödülü, adını Alman Yazar Kurt Tucholsky’den alıyor. 1930’lu yıllarda Hitler Almanya’sından kaçarak İsveç’e sığınan ama iltica talebinin kabul edilmemesi üzerine bunalıma giren Tucholsky, 1935 yılında yaşamına son vermişti.

Daha önce Tucholsky Ödülü’ne değer görülen yazarlar arasında Salman Rushdie, Teslime Nesrin, Samir El Yusuf ile Türkiye’den Asiye Güzel Zeybek ve Muharrem Erbey de bulunuyor.