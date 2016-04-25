Filiz Aygündüz: Jüriler yenilenmek ister

K24’ün “Cemil Kavukçu: Beş yıllık emeğime karşı bir teşekkür bile edilmedi” başlıklı haberine, Haldun Taner Öykü Ödülü Düzenleme Komitesi Başkanı Filiz Aygündüz’den yanıt ve açıklama geldi.

Edebiyatımızın usta öykü yazarlarından Cemil Kavukçu, beş yıl boyunca emek verdiği jüriden çıkarıldığını internette tarama yaparken tesadüf eseri öğrendiğini söylemiş ve düzenleme kurulunun tavrını “hakarete varan bir davranış” olarak değerlendirmişti. Kavukçu, jüriden çıkarılmasına gerekçe olarak Ankara’da yaşamasının gösterilmesine cevaben ise “Beş yıl önce bana seçici kurul üyeliği önerildiğinde, Ankara’da yaşadığım biliniyordu” demişti.

“Kişisel bir hatadır”

Milliyet gazetesi tarafından 1984 yılından bu yana Haldun Taner’in anısına verilen ödülün düzenleme kurulu başkanı olan Filiz Aygündüz, jürinin yenilenmek istediğini, jüriden çıkarılması hakkında Cemil Kavukçu’ya haber verilmemesinin ise “sarih bir kişisel hata” olduğunu dile getirdi. Aygündüz’ün açıklamasını aynen yayınlıyoruz:

“Jüriler belli zamanlarda yenilenmek ister. Bu, dünyanın her yerinde böyledir. 2016 Haldun Taner Öykü Ödülü jürisi için de bu yıl bir yeniliğe gitmek istedik. Son jüri toplantısına katılmayan Sayın Cemil Kavukçu ile yollarımızı ayırıp, bir başka değerli edebiyatçımızla yola devam etme kararı aldık. Bundan sonra yapılması gereken, benim ödül düzenleme komitesi başkanı olarak Sayın Kavukçu'yu arayıp jüride bulunduğu süre içinde verdiği emekler için teşekkür edip, aldığımız kararı açıklamaktı. Ne var ki, bu süreci istemeyerek ihmal ettim. Elbette kasıtlı, art niyetli, hakaretamiz bir tutum söz konusu değildi. Tamamen insani bir hatadan kaynaklanıyordu. Geçtiğimiz hafta durumdan internet sitesinden haberdar olan Sayın Kavukçu'yla mail ve telefon yoluyla yaptığımız görüşmelerde durumu anlatıp kendisinden defaaten özür diledim. Özrümü kabul etmeyeceğini, konuyu farklı mecralara taşıyacağını söyledi.

“Özetle ‘Haldun Taner Öykü Ödülü'nde bu yıl tuhaf bir şeyler oluyor’ ifadesindeki 'tuhaf' kelimesi konuyu izah etmiyor. Sözkonusu olan ödülde bir tuhaflık değil, gayet sarih bir kişisel hatadır ve benden kaynaklanmıştır. K24 okurlarını bu çerçevede bilgilendirmek istedim.” (K24)