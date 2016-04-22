Cemil Kavukçu: Beş yıllık emeğime karşı bir teşekkür bile edilmedi

Türkçe edebiyatın önemli ödüllerinden biri olan Haldun Taner Öykü Ödülü'nde bu yıl tuhaf bir şeyler oluyor. Milliyet gazetesi tarafından Haldun Taner'in anısına, 1984 yılından beri verilen ödülün jüri üyelerinden biri sessiz sedasız seçici kuruldan çıkarıldı. Hem de beş yıldır bu jüride olan biri. Bu aslında olabilir, seçici kurul elbette yenilenmek isteyebilir ama burada durum biraz daha farklı. Söz konusu; kişinin, seçici kuruldan çıkarıldığını “Ya, bana bu yılın kitapları gelmedi, acaba başvuru tarihini mi uzattılar” diye internette tarama yaparken öğrenmesi. Bakıyor ki bu yılın seçici kurulunda ismi yok, haberi yok, muhatabı yok. Türkçe edebiyatımızın usta öykü yazarlarından Cemil Kavukçu. Bu durumu sorduğunda ise Ankara'da yaşamasından kaynaklı bir ulaşım sorunu olduğu, bu yüzden seçici kuruldan çıkarıldığı söyleniyor. Uzun yıllardır Ankara'da yaşayan ve bu herkes tarafından bilinen, beş yıldır Haldun Taner Öykü Ödülü için Ankara- İstanbul arası gidip gelen Cemil Kavukçu K24'e açıkladı.

“Hakarete varan bir davranış”

Seçici kuruldan çıkarıldığını internette öğrenen Kavukçu, yaşananları “hakarete varan bir davranış” olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: “Haldun Taner Öykü Ödülü seçici kurulunda 2011 yılından bu yana yer aldım. Ödüle katılacak ürünler 2016 yılının nisan ayı sonlarına doğru bana hâlâ ulaşmayınca, katılım tarihinde bir değişiklik olabileceğini düşünerek internette konuyla ilgili siteye baktım. Tarih değişmemişti. Son katılım 3 Nisan 2016’ydı. Seçici kurul listesinde ise benim adım yoktu. Bunun bana (gerekçeleri her neyse) duyurulmaması, beş yıllık emeğime karşı bir teşekkür bile edilmemesi düzenleme kurulunun bir ayıbının da ötesindedir. Benim internet kanalıyla haberdar olmamdan ve durumu sorgulamamdan sonra Filiz Aygündüz’ün Ankara’da yaşamamdan kaynaklanan ulaşım sorununa bağlı bir gerekçe getirmesi ise komiktir. Çünkü beş yıl önce bana seçici kurul üyeliği önerildiğinde, Ankara’da yaşadığım biliniyordu. Canımı sıkan şu; seçici kurulunda yer almasını istediğiniz, size beş yıl emek vermiş bir yazara hakarete varan böyle bir davranışta bulunulması.” (K24)