“Yalnızların Oyuncusu” Erhan Bener

Erhan Bener, doğumunun 90’ıncı, aramızdan ayrılışının 10’uncu yılında “Yalnızların Oyuncusu” adlı bir etkinlikle anılıyor. Yazarın yayıncılarından Everest Yayınları’nın evsahipliğinde ve Kırmızı Kedi Yayınevi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, edebiyat ve yayıncılık dünyasından isimlerin katılımıyla, 3 Nisan 2018’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Bener’in şiir ve öyküleri 1945’ten itibaren çeşitli dergilerde yayımlandı. Bener, roman, öykü, anı, deneme ve tiyatro oyunları yazarlığının yanı sıra, çocuk kitapları, radyo oyunları ve senaryolar yazdı, çeviriler yaptı. Böcek, Sisli Yaz, Ölü Bir Deniz ve Yalnızlar romanları beyazperdeye uyarlanırken Böcek filmi, gösterime girdiği 1997 yılında Altın Portakal Ödülü'ne layık görüldü.

Yazarı anmak için gerçekleştirilecek etkinlik, Doğan Hızlan’ın Erhan Bener’in edebiyatımızdaki yerini anlatacağı açılış konuşmasıyla başlayacak ve az bilinen yönleriyle yazarın yaşamının ele alınacağı sabah oturumuyla devam edecek. Oturumun konuşmacıları ise yazarın dostu ve yazar Nejat Gülen ile roman ve öykülerinden “doçent Arif” olarak tanıdığımız Masis Kürkçügil.

Erhan Bener’in edebiyatının çeşitli yönlerinin ve katmanlarının ele alınacağı öğleden sonra düzenlenecek oturumlarda ise yazarın mesai arkadaşı ve dostu yazar Ayla Kutlu, Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni Turhan Günay; yazarın eski yayıncısı ve aile dostu, eleştirmen Feridun Andaç ve Prof. Birsen Karaca; Prof. Handan İnci’yle birlikte Ömer Türkeş konuşmacı olarak yer alırken, oturumların moderatörlüğünü Yiğit Bener, Doç. Dr. Seval Şahin ve eleştirmen Asuman Kafaoğlu Büke üstlenecek.

Açılışta, kapanışta ve oturumlar arasında tiyatro sanatçısı ve yazar Serdar Sönmemiş, Erhan Bener’in çeşitli eserlerinden pasajlar seslendirecek.

Etkinlik programının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:

11.00 Açılış

Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş

Erhan Bener Belgeseli

Aile adına karşılama: Yaprak Bener

Erhan Bener’in edebiyatımızdaki yeri: Doğan Hızlan

11.45 Tanıklıklar

Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş

Yiğit Bener (moderatör)

Nejat Gülen

Masis Kürkçügil

14.00 Özellikler

Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş

Yiğit Bener (moderatör)

Turhan Günay

Ayla Kutlu

15.15 Etkileşimler

Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş

Doç. Dr. Seval Şahin (moderatör)

Feridun Andaç

Prof. Dr. Birsen Karaca

16.15 Katmanlar

Asuman Kafaoğlu Büke (moderatör)

Ömer Türkeş

Prof. Dr. Handan İnci

17.15 Kapanış

Yiğit Bener

Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş