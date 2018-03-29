“Yalnızların Oyuncusu” Erhan Bener

Erhan Bener, doğumunun 90'ıncı, aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında, "Yalnızların Oyuncusu" adlı etkinlikle anılıyor
Erhan Bener, doğumunun 90’ıncı, aramızdan ayrılışının 10’uncu yılında “Yalnızların Oyuncusu” adlı bir etkinlikle anılıyor. Yazarın yayıncılarından Everest Yayınları’nın evsahipliğinde ve Kırmızı Kedi Yayınevi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, edebiyat ve yayıncılık dünyasından isimlerin katılımıyla, 3 Nisan 2018’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
Bener’in şiir ve öyküleri 1945’ten itibaren çeşitli dergilerde yayımlandı. Bener, roman, öykü, anı, deneme ve tiyatro oyunları yazarlığının yanı sıra, çocuk kitapları, radyo oyunları ve senaryolar yazdı, çeviriler yaptı. Böcek, Sisli Yaz, Ölü Bir Deniz ve Yalnızlar romanları beyazperdeye uyarlanırken Böcek filmi, gösterime girdiği 1997 yılında Altın Portakal Ödülü'ne layık görüldü.
Yazarı anmak için gerçekleştirilecek etkinlik, Doğan Hızlan’ın Erhan Bener’in edebiyatımızdaki yerini anlatacağı açılış konuşmasıyla başlayacak ve az bilinen yönleriyle yazarın yaşamının ele alınacağı sabah oturumuyla devam edecek. Oturumun konuşmacıları ise yazarın dostu ve yazar Nejat Gülen ile roman ve öykülerinden “doçent Arif” olarak tanıdığımız Masis Kürkçügil.
Erhan Bener’in edebiyatının çeşitli yönlerinin ve katmanlarının ele alınacağı öğleden sonra düzenlenecek oturumlarda ise yazarın mesai arkadaşı ve dostu yazar Ayla Kutlu, Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni Turhan Günay; yazarın eski yayıncısı ve aile dostu, eleştirmen Feridun Andaç ve Prof. Birsen Karaca; Prof. Handan İnci’yle birlikte Ömer Türkeş konuşmacı olarak yer alırken, oturumların moderatörlüğünü Yiğit Bener, Doç. Dr. Seval Şahin ve eleştirmen Asuman Kafaoğlu Büke üstlenecek.
Açılışta, kapanışta ve oturumlar arasında tiyatro sanatçısı ve yazar Serdar Sönmemiş, Erhan Bener’in çeşitli eserlerinden pasajlar seslendirecek.
Etkinlik programının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:
11.00 Açılış
Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş
Erhan Bener Belgeseli
Aile adına karşılama: Yaprak Bener
Erhan Bener’in edebiyatımızdaki yeri: Doğan Hızlan
11.45 Tanıklıklar
Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş
Yiğit Bener (moderatör)
Nejat Gülen
Masis Kürkçügil
14.00 Özellikler
Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş
Yiğit Bener (moderatör)
Turhan Günay
Ayla Kutlu
15.15 Etkileşimler
Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş
Doç. Dr. Seval Şahin (moderatör)
Feridun Andaç
Prof. Dr. Birsen Karaca
16.15 Katmanlar
Asuman Kafaoğlu Büke (moderatör)
Ömer Türkeş
Prof. Dr. Handan İnci
17.15 Kapanış
Yiğit Bener
Erhan Bener’den sayfalar: Serdar Sönmemiş