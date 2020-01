Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Orhan Pamuk oldu

Ailesi tarafından, Can Yayınları’nın katkılarıyla Erdal Öz anısına her yıl bir şaire ya da yazara verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün sekizincisine bu yıl roman sanatına verdiği emek ve edebiyatımızın dünyaya açılmasındaki katkıları nedeniyle Orhan Pamuk değer görüldü. Pamuk, ödülünü, 15 Eylül 2015'te Pera Palas'ta düzenlenecek törenle alacak.

Öykü, deneme, şiir ve roman alanında yayımlanan yapıtların incelenmesiyle, yaşamakta olan ve son üç yıl içinde bir yapıtı yayımlanmış isimlere verilen ödülün seçici kurulu bu yıl Feride Çiçekoğlu, Turgay Fişekçi, Kaya Genç, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp ve Can Yayınları adına Sırma Köksal’dan oluşuyordu. Her yıl bir üyenin ayrılıp, yeni bir üyenin katıldığı seçici kurula, gelecek yıl Sibel Irzık katılacak; 2015 komitesinin başkanlığını yürüten Feride Çiçekoğlu ise gelecek yıl seçici kurulda yer almayacak.

Nobelli Pamuk, kendisini Erdal Öz'ün keşfettiğini söylemiş ve eklemişti: "Benden önceki kuşaktan tanıdığım ilk yazardı Erdal Öz. Onun beni, hiç kimse beni daha tanımazken ilk hikâyemle 'keşfetmesi’nden ikimiz de hep mutlu olduk." Orhan Pamuk, Erdal Öz'le yollarının kesişmesini şöyle anlatmıştı: "Cevdet Bey ve Oğulları’nı yazdığım dönemde bir hikâye yazdım; 1975 yılında Antalya’da Film Festivali ile birlikte bir de hikâye yarışması düzenlenmişti. Herkese açıktı. ‘Bir hikâye de ben yollayayım’ dedim. 23 yaşındaydım. Hikâyemi yolladım, bir süre sonra da hikâyemin 3.’lük ödülü kazandığını öğrendim. Hayatımda kazandığım ilk edebi ödül! Çok hoşuma gitti bu. Çünkü diğer ödülleri kazananlar, 50’li yaşlarında insanlardı. Üstelik ödülü almak için Antalya’ya gitmeniz gerekiyordu; uçağa binmiştim ve çok heyecanlanmıştım! Erdal Öz ile orada tanışmadım ama insanlar, jüride yer alan Erdal Öz’ün hikâyemi çok beğendiğini ve benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de İstanbul’a dönünce Erdal Öz’ü arayıp buldum. Böyle tanıştık. Daha o zaman Can Yayınları kurulmamıştı bile. Benden önceki kuşaktan tanıdığım ilk yazardı Erdal Öz. Onun beni, hiç kimse beni daha tanımazken ilk hikâyemle 'keşfetmesi’nden ikimiz de hep mutlu olduk. Sonra bu hatıraların da etkisiyle yayınevinin kurulmasıyla Can Yayınları’na geçtim. Can Yayınları’nın kurulması ve parıldayarak yükselmesi yıllarında içindeydim. Bütün o yılları yaşadım. Pek çok kitabın Can Yayınları’ndan çıkmasında fikir verdim, fikir aldım. Kitapları sevdiğimi bilir, benimle sohbet etmeyi severdi Erdal. 11 yıl boyunca kitaplarım Can Yayınları’ndan çıktı. Sessiz Ev, Beyaz Kale ve Kara Kitap’ın ilk baskıları Can Yayınları’ndan çıktı. Bu kitapların Türkçede sevilmesinde, başarılı olmasında, okura ulaşmasında Can Yayınları’nın itibarının da büyük etkisi olmuştur şüphesiz."

Ödülün eski kazananları arasında küçük İskender, Cemil Kavukçu, Murathan Mungan, Şavkar Altınel, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar ve Gülten Akın bulunuyor. (K24)